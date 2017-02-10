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Dünya telekomünikasyon sektörünün nabzı İstanbul’da atacak

Türk Telekom International, 17 ülkeyi bağlayan denizaltı veri hattı projesinin lansmanına ev sahipliği yapıyor.

Dünya telekomünikasyon sektörünün nabzı İstanbulda atacak

10 Şubat 2017 13:21

Fransa’dan Singapur’a uzanan ve 17 ülkeyi birbirine bağlayan SEA-ME-WE-5’in tamamlanması vesilesiyle 21 Şubat’ta Türk Telekom ve Turk Telekom International ev sahipliğinde İstanbul’da projenin lansmanı gerçekleşecek.
Törene, projeye dahil olan 19 şirketten üst düzey yöneticilerle 17 ülkeden bürokratların ve telekomünikasyon sektöründen önemli isimlerin katılımı bekleniyor.

SEA-ME-WE 5, Avrupa-Asya hattında kurulan ilk fiber denizaltı bağlantısı olmasının yanı sıra en kaliteli ses ve veri trafiğinde en az gecikme oranı ile de oldukça üst düzey bir teknolojiye sahip. Projeyle, Türkiye’nin dünya ile dijital iletişimini güçlendiren ve hızla artan veri ihtiyacını 24Tbps başlangıç kapasitesi ile en yüksek seviyede karşılayabilen bir altyapı inşa edilmiş oldu.

Türk Telekom International’ın tek Türk şirketi olarak yer aldığı dünyanın en önemli ve yüksek kapasiteli denizaltı veri hatlarından olan uluslararası denizaltı fiber kablolama sistemi SEA-ME-WE 5 başarıyla tamamlandı. Türk Telekom International’ın Marmaris’te inşa ettiği istasyonun da dahil olduğu bu dev proje ile Asya’dan Avrupa’ya 20 bin kilometreden uzun bir mesafede 17 ülke yüksek kapasiteli fiber hat ile birbirine bağlandı. Türk Telekom International, böylece Türkiye’nin bir telekomünikasyon köprüsü olması yolunda önemli bir adıma daha imza atmış oldu.
Türk Telekom International ayrıca projenin tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirme sonucunda lansmana İstanbul’da ev sahipliği yapma hakkı kazandı. Türk Telekom International’ın bu başarısı, Türkiye’yi dünya telekomünikasyon sektörünün ilgi odağı haline getirecek.

Türk Telekom’un uluslararası toptan ses, veri ve altyapı satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu şirketi olan Türk Telekom International, Mart 2014’te başlayan projeye Marmaris’in de bir istasyon olarak eklenmesini sağladı. Türk Telekom International, önemli katkılar sağladığı bu proje ile Türkiye’nin bölgede bir telekomünikasyon köprüsü olarak konumunu daha da güçlendirmiş oldu.
 

Etiketler: Türk Telekom


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