Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Otel'de gerçekleştirilen Dünya Turizm Forumu Akdeniz Zirvesi’nin ikinci bölümü çeşitli oturumlarla devam etti.

"Düğün Turizminde yüklesen trend Türkiye"

Hindistan’ın önde gelen organizasyon firmalarından Wizcraft World Direktörü Sabbas Joseph, Hindistan’da düğün sektörünün 30’dan fazla eyalette faaliyet gösterdiğine değindi.

Düğün yapılan her bölgenin kendine ait dilleri ve gelenekleri olduğunu dile getiren Joseph, "Her biri kendi içinde millettir. Bir mozaiktir. 33 bin tanrımız var. Hindistan’da dinin ne kadar önemsendiğinin herkes farkındadır. Düğün turizmi ülkemizde 2.8 milyar dolarlık iş koludur. Bu paranın yüzde 10’u yabancı destinasyonlarda yapılan düğünlere ayrılır. Her yıl düğün sektöründe yüzde 2’lik bir büyüme olur. Biz mutluluk sektöründe çalışıyoruz" diye konuştu.

Joseph, Türkiye’nin Hint düğünlerinde tercih edilmesi içinse şöyle konuştu:

"Hintliler en çok Tayland, Hong Kong bir de Orta Doğu ülkelerini tercih ediyor ama Türkiye yükselen trend. Antalya ve İstanbul güzel kentler ve Hintliler tercih edeceklerdir. Türklerin sıcakkanlı ve kabul edici olduklarını görüyoruz" dedi.

Eski AB Bakanı Bağış: "Mart 2017 tarihinde parlak bir geleceğe adım atacağız"

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Egemen Bağış ise Türkiye’nin bugün hem enerji hem de tüketici kaynakları arasında önemli bir köprü olduğunu vurguladı.

Bu köprünün güvenli olması için 4 ayağın da sağlam olması gerektiğini belirten Bağış, "Bir tanesini diğeri için feda etme şansımız yoktur. Türkiye bir Avrupa ülkesi olmasının yanında aynı zamanda, bir Asya, bir Orta Doğu, bir Balkan, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Bizi tek kılan da budur" diye konuştu.

Türkiye’deki gelişmeler hakkında da bilgiler veren Bağış, "Parlamentoda anayasa değişikliği ve kabulü ile ilgili referandum var. Mart 2017 tarihinde parlak bir geleceğe adım atacağız. 2018’de Türkiye olarak uçuşa gececeğiz. Türkiye, Japonya, Polonya ve uluslar arası arenanın yükselen yıldızları olacak. Bunu akılda tutarak hepinizden daha fazla yatırım yapmanızı istiyoruz" dedi.

Akdeniz Zirvesi dünya turizmine yön verenlerin katılımıyla devam etti. Booking.com Ürün Yöneticisi Willem Isbrucker, Attar Travel Pazarlama Direktörü Baher Badr, Facebook Satış Direktörü Erdem Çelik, TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Ali Bora İşbulan, TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, Yandex Reklam Teknolojilerinden sorumlu başkan yardımcısı Maxim Grishakov, online ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren İyzico Operasyon Direktörü Orkun Saitoğlu, Cancun For a Cause CEO’su Erika Garcia, True Events’in Kurucusu Jaydeep Mehta, Rashi Entertainment’ın Direktörü Rajeev Jain, Thomas Cook Hotels & Resorts’un Ticari Direktörü Daniela Hupfeld, Nashira Group CEO’su Hüseyin Aydoğan, Golf Cup Powered by Porsche’nin Kurucularından Peter Plaß, Inventum Mice’ın Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, Touchwood Group’un Direktörü VIjay Arora, TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan, ATH American Express MICE Departmanı Direktörü Andrey Krinitskiy ve Protel Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tenel' in katılımlarıyla gerçekleşen ve gün boyunca süren oturumlarda dünya turizmi masaya yatırıldı.

Harun Erdoğdu - İsa Akar