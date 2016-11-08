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Dünya turizmi Antalya’da buluşuyor

Turizmin Davos'u World Tourism Forum; dünya turizmine yön veren liderleri 10 Aralık’ta Antalya Belek'te Regnum Carya Golf ve Spa Resort'ta buluşturuyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan World Tourism Forum Mediterranean Summit çerçevesinde dünya turizmi Antalya'da masaya yatırılacak.


08 Kasım 2016 16:45

16-18 Şubat tarihlerinde İstanbul'da bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek olan World Tourism Forum Global Meeting öncesinde sektör profesyonelleri bölgesel toplantılarda bir araya gelecek. 'Feel Global, Be Local' mottosuyla düzenlenecek olan bölgesel zirvelerin ilki olan Mediterranean Summit 10 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Katar Devleti İstanbul Başkonsolosu Khalid Hamad A. A Al- Sulaıtı ve World Tourism Forum Başkanı Bulut Bağcı'nın konuşmalarıyla açılışı yapılacak olan zirvede oturumların moderatörlüğünü BBC World News’in ünlü ekran yüzü ve sunucusu Kasia Madera yapacak.
Deniz Bank CEO'su Hakan Ateş, Rixos Otelleri'nin sahibi Fettah Tamince, Yandex Türkiye Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Milena Djuricic, CIM Global CEO'su Prasant Saha, Mobil Ödeme Sistemi İyzico Operasyon Direktörü Orkun Saitoğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı zirvede, 'Turizmde Çoklu Kanal Kullanımı', 'Düğün Destinasyonlarında Yükselen Trendler', 'Resort Turizminde Değişen Algılar', 'Büyük Spor Etkinliklerinin Destinasyonlara Katkısı' başlıklarında oturumlar düzenlenecek.
Online turizmin ele alınacağı 'Turizmde Çoklu Kanal Kullanımı' başlıklı oturumda Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) üyesi Munthir M. Al-Ansari, dünya çapında 85 bin noktada 90 bin otel ile dev bir platform yöneten Booking.com Ürün Yöneticisi Willem Isbrucker, Ortadoğu'nun en önemli seyahat platformu flyin.com Başkan Yardımcısı Mohammed Al Ansari, TripAdvisor Güney Avrupa Kilit Müşteri Yönetmeni Gianluca Laterza, Facebook Satış Direktörü Erdem Çelik, Attar Travel Pazarlama Direktörü Baher Badryeni trendlerle birlikte turizmde kullanılan farklı kanalları değerlendirecek.
Ayrıca TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Ali Bora İşbulan 'Sınır Güvenliği'ni değerlendirirken, duayen Turizmci ve TÜRSAB Yurtdışı İlişkiler Sorumlusu Hüseyin Baraner de 'Turizmde Büyümek' konusunda konuşma yapacak.
Zirvenin akşamında düzenlenecek Gala Yemeği ve katılımcılara teşekkür plaketi takdiminin ardından Forum, Bengü konseriyle son bulacak.
 


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