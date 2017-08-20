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Dünya, Türkiye’nin güzelliklerini İngiliz aktör Larry Lamb ve radyocu oğlu George Lamb’in gözünden izleyecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Travel Channel arasında yapılan 3 yıllık bir anlaşma çerçevesinde dünya, Türkiye’nin güzelliklerini "Turkey: A to B" adlı 6 bölümlük program ile izleyecek. Türkiye tanıtım filmleri; İngiltere ve Doğu, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika ülkelerinde gösterilecek.

Dünya, Türkiyenin güzelliklerini İngiliz aktör Larry Lamb ve radyocu oğlu George Lambin gözünden izleyecek

20 Ağustos 2017 15:11

Dünyada sadece seyahate odaklı tek televizyon kanalı olan Travel Channel, Türkiye'nin tarihi, arkeolojik ve kültürel değerlerini tanıtmak için başlattığı program çekimlerini bitirdi. Sunuculuğunu Superman 1 ve 3 filmlerinde, BBC'nin ünlü dizisi Eastenders'da da oynayan, tiyatro kökenli Larry Lamb ve oğlu, İngiltere'nin tanınmış radyocularından George Lamb'ın yer aldığı çekimler için 10 kişilik profesyonel ekip 24 gün boyunca çekimler yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve organizasyonu ile yapılan çekimler kapsamında, İstanbul'da tarihi, kültürel alanlar ve alışveriş, İzmir’de Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi; Denizli’de UNESCO Dünya Kültür Miras listesinde yer alan Pamukkale’nin simgelerinden Kleopatra havuzu, Antalya’da Phaselis sit alanı, Nevşehir Kapadokya’da balon turu, Ankara’da Baharatçılar Pazarı, Ankara Kalesi, Beypazarı ziyareti ile Ordu'da eski şehir, Boztepe teleferiği 6 bölüm halinde izleyicilere anlatılacak. Üç yıl süresince yayınlanması planlanan programın Türkiye'nin uluslararası çapta tanıtımına doğrudan katkı sunması hedefleniyor.

"Turkey: A to B" adlı 6 bölümlük programın yayınlanacağı Travel Channel, 74 ülkede 22 dilde, 61,4 milyon üyeye yayın yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Travel Channel arasında yapılan 3 yıllık bir anlaşma çerçevesinde Türkiye tanıtım filmleri İngiltere ve Doğu, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika ülkelerinde gösterilecek. 

İlker Turak


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