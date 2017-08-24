Dünya Yasemin’in mesajını konuşuyor

Edirne Trakya Birlik sporcusu Yasemin Adar, sosyal medya hesabından, “Kazandığım bu madalya ezilen, öldürülen, şiddet gören, taciz ve tecavüz mağduru olan tüm kadınlara armağan ediyorum” paylaşımında bulundu.

Sosyal medya adeta Yasemin Adar’ı konuşur hale geldi. Takipçilerinden büyük beğeni toplayan Adar’ın anlamlı paylaşımı sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.

Kadınlar 75 kiloda Belaruslu rakibi Vasilisa Marzaliuk’u 5-4 yenerek altın madalya kazanan 25 yaşındaki sporcu Adar, Türkiye’ye büyük mutluluk kazandırdı.

Ergin Yıldız