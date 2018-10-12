Dünya Yumurta Günü 'yaşam için protein' teması ile kutlandı

Törende konuşan YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, "Anne sütünden sonra en değerli besin olan yumurtayı 365 gün 24 saat esasına göre çalışarak üretmekten onur duyuyoruz. Dünya Yumurta Günü'nün bu yılki teması ile yumurtanın, insan yaşamının tüm evrelerinde tüketilebilecek değerli bir protein kaynağı olduğunu anlatmak istiyoruz" dedi. Kutlamada Ayhan Sicimoğlu, dünyanın dört bir yanında tattığı yumurtalı yemeklerden örnekler vererek izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Ünlü Şef Hazer Amani, özel yumurtalı tarifleri canlı olarak pişirdi ve izleyicilere tattırdı. Ender Saraç, dünyayı protein toplumları yönettiğini kaydetti. Son olarak kendi adıyla anılan hazerlemeyi yaptı.

Tüm dünyada 23 yıldan beri Ekim ayının ikinci Cuma günü kutlanan 'Dünya Yumurta Günü', Türkiye'de Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) öncülüğünde kutlandı. Yumurtanın besleyici değerine dikkat çekmek ve tüketimi yeterli seviyeye getirmek amacını taşıyan kutlama birbirinden değerli konuşmacıları ve şefleri yaşam için protein teması etrafında buluşturdu. Kutlamaya Ayhan Sicimoğlu, Ayşe Tolga, Ender Saraç ve Hazer Amani katıldı.

Kutlamanın açılış konuşmasını yapan YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, "Yumurta üreticileri olarak bizler anne sütünden sonra en değerli besin olan yumurtayı 365 gün 24 saat esasına göre çalışarak üretmekten onur duyuyoruz. Yumurta sektörü 22 milyar adet üretimi ile dünyada dokuzuncu, 400 milyon doları aşan ihracatı ile üçüncü sırada yer almaktadır. Her yıl üretim, tüketim ve ihracatımız artmaktadır. Son 10 yılda kişi başına yumurta tüketimimiz YUM-BİR'in de yaptığı tanıtım çalışmaları ile yüzde 100 artarak 215 adede ulaşmıştır" diye konuştu.

"Yumurta da hayat var, hayatınızda yumurta olsun"

Dünya Yumurta Günü'nün bu sene 'yaşam için protein' temasıyla kutlandığını belirten Afyon, sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Yumurta Günü'nün bu yılki teması ile yumurtanın, insan yaşamının tüm evrelerinde tüketilebilecek değerli bir protein kaynağı olduğunu ve yumurtanın farklı yaşam evrelerinde yani, doğum öncesi, ilk gelişim yılları, yetişkinlik dönemi ve yaşlılık dönemleri gibi dönemlerde sağladığı yararları topluma anlatmak istiyoruz. Yumurta da hayat var, hayatınızda yumurta olsun" şeklinde konuştu.

“Dünyayı protein toplumları yönetiyor”

Kutlamaya katılan Ender Saraç, dünyayı protein toplumları yönettiğini belirterek, yumurta tüketiminin yüksek olduğu ülkelerin aynı zamanda dünyanın en gelişmiş ülkeleri olduğunu söyledi.

"Yumurtanın fiyatını belirleyen arz talep dengesi olduğu gibi talebi belirleyen şeyde yumurtanın fiyatı"

YUM-BİR Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala da yaptığı konuşmasında, "Bizim amacımız Türkiye'de yumurta tüketimini arttırmak. Yumurtanın faydalarını tüketiciye anlatmak. Bugün konuklarımız harikaydı. Ayhan Sicimoğlu, Ayşe Tolga, Ender Saraç ve Hazer Amani. Yumurtayla ilgili söylenecek o kadar çok şey var ki onlarda çok eğlence ve canlı bir şekilde anlattılar. Son derece güzel bir etkinlikti. Yumurta gerçekten hayatın kaynağı, son derece besleyici bir protein kaynağı. Yumurta fiyat ve fayda karşılaştırması yaptığımızda son derece ucuz bir gıda. Son zamanlarda yumurta fiyatlarında ki artış gündeme geldi. Arz talep dengesidir yumurtada fiyatı belirleyen. Eylül, Ekim, Kasım ayı talebin arttığı aylardır. Üretici çıkış fiyatı var, bir de tüketiciye ulaşan fiyatlar var. Tabi üreticilerin satış fiyatı, maliyetin biraz üstünde. Biz 40 kuruş civarında yumurtayı satarken, marketlerde 70 kuruş ile bir lira arası değişiyor. Pazarlarda biraz daha ucuz 60 kuruş civarında. Ambalaj fiyatı etkili oluyor, ne pahalılıkta bir ambalaj malzemesi kullanıldığı etkili oluyor yumurtanın fiyatında. Marketlerin kar marjı etkili oluyor. Tüketiciye gelene kadar yumurta kaç kere el değiştirmiş o etkili oluyor. Tüccardan mı markete gidiyor yoksa üreticiden mi markete gidiyor o önemli. Yani pazarlama alanının önemi var. Marketin, pazarın, bakkalın hangi sosyoekonomik çevrede olduğu ile alakası var. Bu makas açıldıkça biz üreticiler olarak bundan hoşnutsuzluk duyuyoruz, çünkü yumurtanın fiyatını belirleyen arz talep dengesi olduğu gibi talebi belirleyen şey de yumurtanın fiyatıdır. Fiyat yüksek olunca bu sefer talep düşüyor. Bu yüzden biz marketlerde yüksek kar marjları ile satılmasından, araya çok fazla aracının girmesinden hoşnutsuzuz. Üreticiden 40 kuruşa çıkıyorsa bir yumurta, bunun tüketiciye ulaştığında 60-65 kuruşu geçmemesi lazım” diye konuştu.

Kalp kırmayın, yumurta kırın

Etkinliğin sonunda Ayhan Sicimoğlu, Ayşe Tolga, Ender Saraç ve Hazer Amani birlikte yumurta pişirdiler ve hep bir ağızdan “Kalp kırmayın, yumurta kırın” mesajını verdiler.

Yapılan bilgilendirmede yumurtanın faydaları şöyle sıralandı;

"Yumurta, anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan tüm besin öğelerini bulunduran tek besin kaynağıdır.

A, D, E ve B grubu vitaminleri önemli oranda içeren yumurta, içinde bulunan kolin sayesinde beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynar.

Hayvansal kaynaklı bir besin olmasına rağmen yumurtanın yağ içeriği düşüktür. Yani yumurtada kalp damar hastalıkları için risk faktörü olan doymuş yağ asitleri ve toplam yağ miktarı azdır.

Yumurta sarısı, D vitamini sağlayan birkaç besinden biridir ve güneş ışınlarından da yeterince faydalanıldığı takdirde yumurta özellikle çocuklarda D vitamini eksikliğine bağlı kemik bozukluğu oluşmasını engeller.

Yumurta, demir ve çinko gibi sağlığımız açısından önem taşıyan mineralleri içerir.

Yumurtanın kandaki zararlı kolesterolü düşürücü, faydalı kolesterolü artırıcı etkisi vardır.

Yumurtadaki protein tüm besinler içinde en kalitelisidir. Yumurtada proteinin biyolojik yararlılığı yüzde 100 iken bu değer sütte yüzde 85, balıkta yüzde 76, sığır etinde yüzde 74'te kalmaktadır.

Yumurta, ambalajı hayvan tarafından yapılan tek gıda maddesidir. Bu nedenle ticari hileye tamamen kapalıdır".

Rakamlarla yumurta sektörü

Yapılan açıklamada yumurta sektörü ile ilgili şu bilgiler kaydedildi:

"Yumurta sektörü 22 milyar adet üretimi ile dünyada dokuzuncu, 400 milyon doları aşan ihracatı ile üçüncü sırada yer alıyor.

Yumurta sektörü yaklaşık 7 milyar TL ciroya sahip.

150 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlıyor.

Yumurta sektörü 2017 yılı itibariyle bin ticari işletme ve 3 bin 100 kümeste üretimini sürdürmektedir".

Burak Çubukçu - İsmail Coşkun