NEDEN COCA COLA, NEDEN GİLETTE ?

Dünyaca ünlü markaların logolarındaki sırları hep merak etmişizdir. Markaların logoları tasarlanırken renklerinden simgelerine kadar hep birer gizli anlam taşımıştır. Dünyaya nam salmış 10 ünlü markanın logolarındaki sırları sizler için derledik.

1) STARBUCKS

Onlarca kahve çeşidi ve rahat bir çalışma ortamının sunulduğu Starbucks'ın logosunun anlamı da bir o kadar ilginç. Starbucks, yeşil bayan simgesini Yunan mitolojisindeki Siren'den alıyor. Siren'ler, mitolojide denizcileri güzellikleriyle kandırıp öldüren tehlikeli canavarlar olarak karşımıza çıkıyor.

2) COCA COLA

Coca Cola’nın mucidi Dr. Pemberton’un ortağı ve aynı zamanda muhasebecisi Frank Robinson, iki C harfinin mükemmel bir estetik uyum göstereceğini düşündü ve kendi el yazısıyla Coca Cola’nın bugüne kadar değişmeden gelen logosunu üretti. Logonun anlamını “Nefis ve Taze” olarak belirtiyor.

Ayrıca, logodaki “o” harfinin olduğu alanda aslında bir Danimarka bayrağı yer alıyor. Bunun altında yatan anlam ise; Danimarka’nın “dünyanın en mutlu ülkesi” olarak lanse edilmesi. Hatta bu konuya dikkat çekmek adına insanların bayraklarla karşılandığı Danimarka’nın en büyük havaalanında bunun için bir stant dahi açtılar. Bayrağı hala göremiyorsanız aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.

3) CARREFOUR

Logo ilk bakışta biraz anlamsız gelebilir. Çünkü ilk bakışta sadece birbirine zıt iki ok olarak anlaşılabilir. Aslında logonun ortasında bir de “C” harfi var. Fransızca olan “Carrefour” kelimesinin Türkçe karşılığı “kavşak, kesişme”dir. Dolayısıyla bütün olarak düşünüldüğünde “C” harfi ile “Carrefour” kelimesinin anlamını taşıyan oklar, bir bütün olarak logoya entegre edilmiştir.



4) SONY VAIO

Sony Vaio’nun logosuna baktığımızda ilk olarak modern bir yazı tipi görmekteyiz. Sony Vaio logosu analog ile dijital teknolojinin entegrasyonuna işaret ediyor: “VA” bir analog dalga oluştururken, “IO” ise yazılımın ABC’si sayılan ikili sayı düzeni 1 ve 0’ı simgeliyor!

5) PEPSI

Pepsi'nin yeni logosu. Bu logo, Pepsi'ye bir milyon dolara mal oldu. Associates reklam şirketinin 27 sayfalık raporu basına sızdı. Yeni logonun Da Vinci'nin Kodu'ndan, Rönesans'a, Feng Shui'ye dünyanın geodinamiği gibi birçok noktayı içinde barındıran bir logo olduğu ortaya çıktı.

6) GILETTE

Gillette 100 yılı aşkın bir süredir erkek bakımı denince ilk akla gelen isim olmuştur. Öyle ki marka adı artık genel geçer olarak kullanılmaktadır. Tıraş bıçağı anlamındaki Gillet logosundaki mesajı anlamak biraz zor. Ancak logoyu biraz dikkatle incelerseniz markanın içindeki G ve i harflerinin bir jilet gibi kesildiğini fark edebilirsiniz.

7) BMW

BMW’nin logosundaki gök mavisi ve beyaz renkler, ilk yapıldığı Alman şehri Bavaria’yı sembolize ediyor. Logodaki parlaklık ise ilk havalı pervanenin BMW tarafından üretildiğine değiniyor.

8) GOOGLE

Google’ın renklerine baktığınızda toplam 4 renkten oluştuğunu görürsünüz. Ancak 5 harf ana renkten oluşurken; 1 harf (L) ara renkten oluşmaktadır. Ayrıca bazı renkler (mavi ve kırmızı) iki defa kullanılarak düzeni bozmuştur. Aslında Google’ın tam olarak istediği şey de bu. Yani Google kurallara göre hareket etmediğini (farklı olduğunu) vurgulamak için sade font ve kuralı bozan renkler kullanıyor.

9) TOBLERONE

Hepimizin çok sevdiği dünya ünlü çikolata markası Toblerone logosuna geldi sıra. Toblerone markası İsviçre’de yer alan ve yüksek dağları ile ünlü Bern kentinin bir markası. Şehrin diğer bir özelliği ise “Ayılar Şehri” olarak anılmasıdır. Toblerone logosuna bakıldığında Matterhorn dağlarının içinde gizli bir ayı silüeti görülmektedir.

10) AMAZON.COM

Online alışveriş sitesi Amazon’un logosu, çoğumuzun dikkatinden kaçan bir detay içeriyor. Logoda, Amazon kelimesinin A harfinden, Z harfine doğru sarı bir ok uzanıyor. Bu detay, Amazon’un “A’dan Z’ye” uzanan ürün yelpazesine vurgu yapmak için kullanılıyor. Öte yandan okun aşağıya doğru eğimi de, gülen bir yüzü simgeliyor. Yani, Amazon.com’un logosu, ziyaretçilerine şöyle sesleniyor: Amazon’dan alışveriş yapanlar, A’dan Z’ye her türlü ürünü bulabilir ve mutlu olurlar!