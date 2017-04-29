Dünyaca Ünlü Blog Yazarları Muğla’ya Geliyor

Sosyal medyanın popüler olduğu bu dönemde sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan bloggerlar için düzenlenecek olan tanıtım gezisi 1 Mayıs’ta Fethiye İlçesinde başlayıp 6 Mayıs’ta Bodrum İlçesinde sonlanacak. Yapılan tanıtım gezisiyle 2015 yılında 3 milyon 81 bin 467 iken 2016 yılında 1 milyon 822 bin 777’ye düşen toplam turist sayısı ve Muğla’da en büyük turist pazarı olan ve 2015 yılında 1 milyon 262 bin iken 2016 yılında 716 bin 338’e düşen İngiliz turist sayısının artırılması hedefleniyor.

Yapılacak bu tür çalışmaların sosyal medyanın popüler olduğu bu dönemde Muğla’nın turistik ve kültürel değerlerine katkı sağlaması planlanıyor.