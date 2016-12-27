Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Dünyaca ünlü boksör İstanbul'a yerleşiyor

Dünyaca ünlü boksör İstanbul'a yerleşiyor

Dünyaca ünlü boksör Manuel Charr, Türk kızı Ceyda ile evlenerek Türkiye’den ev almaya karar verdi.

Dünyaca ünlü boksör İstanbula yerleşiyor

27 Aralık 2016 13:49

Hayatını kaybeden boksör Sinan Şamil Sam’ın da öğrencisi olan dünyaca ünlü Suriye asıllı boksör Manuel Charr, yarın İstanbul’a giderek yılbaşını eşiyle birlikte geçireceğini belirterek, "Eşim ve ailesi İstanbul’da yaşıyorlar. Şu an için eşim Türkiye’de, ben de Türkiye’yi çok seviyorum. Eşimin ailesini de çok seviyorum, eşi bulunmaz insanlardır hepsi. Almanya'da çok Türk arkadaşlarım var ve iyi anlaşıyorum. O yüzden bir Türk ile evlenmeyi tercih ettim. Bu gidişimde İstanbul’dan bir ev alacağım ve eşimle birlikte fırsatımız oldukça Türkiye’de yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Boks yazarı Vedat Alyaz, Charr'ın gelecekte dünya şampiyonu olacağına inandığını belirterek, "Defalarca gümüş kemer ve kıtalar arası şampiyonlukları bulunan ağır sıklet boksör, geçtiğimiz yıl dünya şampiyonu Klitschko’ya karşı ringe çıkmış ve sakatlık nedeniyle maçtan çekilmek zorunda kalmıştı. Charr’ın gelecek yıl yeniden dünya şampiyonluk maçına çıkması bekleniyor. Boks otoriteleri Charr'ı geleceğin şampiyonu olarak görüyorlar" dedi. 

Etiketler: Manuel Charr


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç