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Dünyaca ünlü caz sanatçısından İzmir'e övgü

86. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF)'nda kültür ve sanat şöleni devam ederken, dünyaca ünlü caz sanatçısı Lisa Simone, İzmir’i çok beğendiğini belirtti.

Dünyaca ünlü caz sanatçısından İzmire övgü

21 Ağustos 2017 14:58

86. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), hafta sonu da renkli görüntülere sahne oldu. Folkart’ın Ana sponsorluğundaki fuarda, Mogambo’da Bülent Ortaçgil ve Erkan Oğur birlikte sahne alırken, İsmet İnönü Kültür Merkezinde ise ünlü oyuncular Melek Baykal, Suna Keskin ve Nedim Saban Ahududu isimli oyunu sahneledi. Unutulmaz eserlerin seslendirildiği Mogambo’da Ortaçgil, 40 yıl sonra İzmir Enternasyonal Fuarında yeniden sahne almaktan mutlu olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki fuarda, ziyaretçilerde gönüllerince eğlendi. 

Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosunda Alice Harikalar Diyarında isimli sirk tiyatrosu fuarın en çok beğenilen gösterilerinden biri oldu. Işık, müzik ve dansların yanı sıra akrobatik sirk gösterileri ile sahnelenen Alice Harikalar Diyarında fuar ziyaretçilerine renkli bir dünyanın kapılarını araladı.

Öte yandan Mogambo’da sahne alan dünyaca ünlü caz sanatçısı Lisa Simone, İzmir’i çok beğendiğini söyledi. İzmir’e gelen Lisa Simone, “İzmir’e ilk kez geldim. İzmir’i çok sevdim. Güzel bir kent. İzmir Fuarı’nın da bu kent için ne kadar önemli olduğunu görünce anladım. Sahne aldığım yer çok güzeldi. Bu kentteki insanların enerjisi çok iyi. Geldiğim için mutluyum. Yine gelmek isterim” diye konuştu.

Fuarda diğer programlar ise şöyle;

21 Ağustos Pazartesi günü İsmet İnönü Kültür Merkezi saat 20.00 Aşkım Kapışmak ve Nilgün Belgün ile İlişkiler Komedisi, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu saat 20.45 Alice Harikalar Diyarında, Mogambo Caz Geceleri saat 23.00 Tuna Kiremitçi, 22 Ağustos Salı günü; İsmet İnönü Kültür Merkezi saat 20.00- Aşk-ı Memduh, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu saat 20.45-Alice Harikalar Diyarında, Mogambo Caz Geceleri saat 23.00 Vedat Sakman. 


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