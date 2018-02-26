Dünyaca ünlü e-dolandırıcılık savunma çözüm sağlayıcı isim değiştirdi

İnsan kaynaklı e-dolandırıcılık savunma çözümlerinin dünya çapındaki lider sağlayıcılarından PhishMe, bugün şirketin satın alındığını ve adını Cofense olarak değiştirdiğini duyurdu. Yapaılan bilgilendirmede, özel sermaye konsorsiyumu tarafından yapılan şirket alımı kapsamında şirketin değeri 400 milyon dolar olarak belirlendi.

Cofense CEO'su ve kurucu ortağı Rohyt Belani konu ile ilgilil değerlendirmesinde, "PhishMe, insanların güvenlikteki en zayıf bağlantı olduğuna dair klişeyle mücadele etmek amacıyla kurulmuştur. Bin 700'den fazla kurumumuz ve orta ölçekli müşterilerimiz, çalışanlarının siber saldırılara karşı daha az duyarlı olduğuna ilaveten tam vaktinde bilgi sağlayan sensörlere de dönüştürülebileceğini onayladı. Cofense çözüm seti, dahili çalışan tarafından başlatılan saldırı bilgilerini, özel üretim tepki teknolojileriyle uyumlu bir biçimde destekleyerek saldırı yok etme zincirini kırmaktadır. Cofense, kurum çapındaki saldırı tespiti, tepki ve planlama çözümlerine ilişkin tüm portföyümüzü yansıtmaktadır" dedi.

Cofense, artık gelecekteki yenilikçiliği organik ve inorganik büyüme teşvikleriyle desteklemek amacıyla çoklu özel sermaye firmasının desteğini aldığını kaydeden Belani, "50'yi aşkın ülkedeki yüzlerde kurum müşterisi ve 23 sanayi dikeyleriyle birlikte Confense, insan istihbaratı ve teknolojinin kesiştiği noktada çözümler sunarak e-dolandırıcılık savunmasında lider çözümler sağlamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Rohyt Belani sözlerine şu ifadeleri ekledi: "Bu satın alım işlemiyle birlikte yönetim ekibimiz, çalışanlarımız ve yatırımcılarımız arasındaki uyumu daha da güçlendirerek sürekli bir şirket inşa etmeyi amaçlıyoruz. Siber güvenliğin dünyanın dört bir tarafındaki kurumların birinci önceliği olduğu göz önünde bulundurulduğunda hedefimiz, aktif saldırıları çok daha hızlı durduracak yenilikçi ürünleri piyasalara sürmeye devam etmektedir".