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Dünyaca ünlü futbolcu SGK binasını satın aldı

Manchester City'de forma giyen Balıkesirli futbolcu İlkay Gündoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa çıkarılan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binasını satın aldı.

Dünyaca ünlü futbolcu SGK binasını satın aldı

21 Aralık 2016 15:46

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan aldığı SGK il binasını satışa çıkardı. Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, İngiltere'nin Manchester City takımında oynayan Balıkesirli futbolcu İlkay Gündoğan'ın binayı 28 milyon liraya satın aldığını açıkladı.

Balıkesir BŞB tarafından çıkılan ihaleye başka katılan olmadığını belirten Uğur, "6 ay önce satışa çıkarılan SGK binasını 8.5 milyona Büyükşehir Belediyesi olarak aldık. Yeni SGK binası bakanlık tarafından Bursa yolu üzerinde tamamlanmak üzere. Biz de ihaleye çıkarak bakanlıktan satın aldığımız halihazırda SGK olarak hizmet veren binayı satışa çıkardık. Kim aldı? Balıkesirli hemşerimiz olan İlkay Gündoğan. 28 milyonu bastı. Kasamıza girdi para. Hem de Londra'da Manchester City'den aldığı transfer parasını gönderdi bize. Helal olsun çocuğa. Böyle de hemşehrilerimiz var" diye konuştu.

Gündoğan'ın Balıkesir'e her fırsatta destek olduğunu da ifade eden Uğur, "Mahalle ligi düzenledik. Geçen yıl Dortmund'ta oynarken, ilk üçe giren takımları İlkay Gündoğan davet etti ve orada misafir etti. Bu sefer de İlkay, Londra'da olduğu için 'Manchester City maçına sizi götüreceğiz' dedik. İlk 3'e giren takımları bu kez İngiltere'de ağırlayacak" dedi.
Ünlü futbolcunun satın aldığı binanın, yeni SGK binası biter bitmez 3-4 ay içinde boşaltılacağını belirten Uğur, "Satışa çıkardığımız bina planlarda konut ve ticaret alanı. İlkay Gündoğan da buraya iş merkezi ya da konut yapabilecek" dedi. 

Hüseyin Tokmak

Etiketler: Balıkesirli futbolcu İlkay Gündoğan, Manchester City


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