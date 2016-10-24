Kısa bir süre önce dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'in konseri ile kapılarını sanatseverlere açan Bergama Kültür Merkezi (BerKM), bu kez de dünyaca üç ünlü gitaristi konuk etti. Vietnamlı Thu Le, İspanyol Davinia Ballesteros ve Arjantinli Mirta Alvarez'nın konser vereceklerini duyanlar ise kültür merkezine akın etti. Biletler saatler öncesinden tükenirken, ünlü üç gitarist muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde flamenko, klasik ve tango dinletileri çalındı. Performanslarıyla sık sık alkış alan ünlü gitaristlerin Türkiye ile ilgili sözleri ve sahnede Türk bayrağı açması ise büyük takdir topladı.

"Türkiye üçüncü evim"

Ünlü gitarist Thu Le, konser sonrası Türkiye'ye olan hayranlığını dile getirerek, "Türkiye’ye birçok defa geldim. Her geldiğimde kendimi çok iyi hissediyorum. Burası benim üçüncü evim” dedi.

Davinia Ballesteros ise, Türkiye’ye ilk defa geldiğini ifade ederek, "İspanya’ya geri döndüğümde Türkiye’nin ne kadar iyi ve güzel olduğunu söyleyeceğim. Özellikle Türk yemeklerine hayran kaldım. Ayrıca flamenko ile Türk müziğinin ortak noktalarını buldum. Aslında bir araya gelmemiz menajerimizin fikriydi. İlk defa bir araya geldik. Üç farklı sitili bir araya getirdik. Harika bir arkadaşlık kurduk. Bu üç farklı müzik türünü gitarda bir araya getirmek dünyada bir ilk aslında. Çok heyecanlıyız bu proje için. UNESCO dünya mirası Bergama’da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Yeni açılan Bergama Kültür Merkezi’nin konser salonunu da çok beğendik” diye konuştu.

Mirta Alvarez da şöyle konuştu:

"Benim de Türkiye’ye ilk gelişim. Çok sevdim ve beğendim. Burada olmaktan çok mutluyum. Ülkemin ve Türkiye’nin müzik açısından da ortak bir dili olduğuna inanıyorum. Aynı tutku, aynı heyecan ve aynı ritim. Seyirci ile iletişim kurmakta çok keyifliydi. Tekrar Türkiye’ye geleceğim."

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Kültür Merkezi'nde etkinliklerin devam edeceği kaydederek, "Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum; çünkü son zamanlarda ülkemizde sıkıntı yaşarken onların yurt dışından gelmesi, sanatın ve müziğin evrensel diliyle burada olmaları bizim için çok anlamlı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Üç Latin gitarist, konser sonrası BerKM’de hayranları için albümlerini de imzaladı.

Sertan Ergit



