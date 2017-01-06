Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşamını yitiren Bollywood yıldızının ölüm nedeninin ani kalp durması olduğu bildirildi. 1980’li yıllarda oynadığı sanat filmleri ile adından söz ettiren 66 yaşındaki ünlü aktör Om Puri, 2004'te İngiliz film endüstrisi tarafından onur ödülüne layık görülmüştü.

Om Puri kimdir?

18 Ekim 1950 Ambala doğumlu Hint filmleri ve sanat filmlerinde yer alan aktördür. Aktör, İngiliz ve Amerikan filmlerinde de rol almıştır. Hindistan Film ve Televizyon Enstitüsü'nden mezun olmuştur.

