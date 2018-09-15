Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde çocuklar, yaşlılar ve evcil hayvanlar güven çemberine alınıyor

Projenin 2 ay içinde tamamlanacağı bildirildi. Güven Çemberi projesi kapsamında Vestel tarafından geliştirilen güneş enerjisi ile çalışan ‘Endirek' adlı akıllı şehir direkleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı bölgesinde kurulacak. Bölgeye kurulacak 115 adet akıllı direk çocukların, alzheimer gibi rahatsızlıkları olan yaşlıların ve evcil hayvanların konum olarak takip edilmesini sağlayacak proje dahilinde Büyükşehir Belediyesi çocuklara bileklik verecek, çocuklar (veya ihtiyaç duyan kişiler) akıllı direk Endirek'lerin oluşturduğu ‘güven çemberi' dışına çıktığında sistem alarm durumuna geçip uygulama üzerinden ailelere bilgi iletecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Vestel ile yaptığı işbirliği kapsamında dünyada bir ilke imza attı. Güven Çemberi projesiyle hem Antalyalı çocuklar hem de dünyanın dört bir tarafından Antalya'yı ziyarete gelen misafir çocukların anne babaları daha konforlu vakit geçirebilecek.

Güven Çemberi Projesi ile başlayan iş birliğinin devamında Vestel'in akıllı aydınlatma çözümleri, akıllı ekranlar ve yazılımları Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir çalışmalarında kullanılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Vestel Teknolojik İşbirliği Toplantısı, yenilenen Konyaaltı Sahili Olbia Meydanı'nda, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

“Akıllı şehirler vizyon belediyeciğin parçası”

Toplantıda konuşan Başkan Türel, Antalya'ya bir ilki daha yaşatıyor olmanın mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Antalya'ya yönelik önemli bir projeyi Vestel'le yürüttüklerini kaydeden Türel,” Antalya'yı bir dünya şehri yapacaksak, dünya markalarına ihtiyaç var. Antalya'yı bir vizyon şehir haline getirmenin gayretlerini gösteriyoruz. Akıllı şehir, gelecek vizyonu çerçevesinde Vestel ile işbirliği yaparak, bu projeyi en kıymetli varlığımız olan çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve evcil hayvanların güvenliği açısından son derece önemsiyoruz. 21.yüzyıl dünyanın en önemli gündemlerinden birini akıllı şehirler oluşturuyor. Antalya bugün Katar sınırlarının iki misli büyüklüğünde bir şehir, İsviçre büyüklüğünde bir şehir. Burada teknolojiyi kullanmazsanız halkı memnun etmeniz mümkün değil. O yüzden akıllı şehirler bu dönemin yeni belediyecilik sistemi vizyon belediyeciliğinin en önemli parçası.”dedi.

“Antalya vizyon şehir”

Dünyada artık devletlerin değil şehirlerin birbirleriyle yarış içinde olduğunun altını çizen Başkan Menderes Türeli, “Antalya'yı vizyon şehir olarak bir Türkiye markası olarak dünyaya göstermeliyiz. Belediye olarak her alanda olduğu gibi bu alanda da bırakın çağın gerisinde kalmayı, çağı yakalayarak ve önüne geçerek örnek liderlik yapan bir şehir noktasına taşıyoruz. Sağlıktan çevreye, trafikten güvenliğe kadar akıllı şehir uygulamalarımızı yapıyoruz. Toprağın nem durumuna göre sulama sistemini açıp kapayan akıllı bir uygulamanın bulunduğu bir şehirde yaşadığımızı unutmayalım. Toprağın içindeki sensörler Antalya'da topraktaki nem oranını ölçerek, kuruluk oranına göre sulama yapıyor. Böylesine detaylı bir şehircilik anlayışını ortaya koymaya çalışıyoruz.”diye konuştu.

“Dünyada bir ilk”

“Dünyada bir ilk olarak Konyaaltı Sahili'nde hayata geçirdiğimiz ‘Güven Çemberi Projesi'yle sahilimiz daha çok güvenli”diyen Türel, “Aileler, çocuklar çok daha güvenli olacak. Sahile gelen çocuklar yada alzheimer gibi rahatsızlığı bulunan yaşlılar ve evcil hayvanlarda kullanılacak bir bileklik ile merak ettiklerimizin nerede olduğunu rahatlıkla cep telefonlarındaki akıllı uygulama ile takip edilir hale gelecek. Kaybolma anında ailelerin başvurusu üzerine bu bileklikle kaybolan kişilere anında ulaşılabilecek. ‘Güven Çemberi Projesi' ile artık bu geniş alanın her noktasında vatandaşlarımızın ve kentimize gelen yerli yabancı herkesin güvenlik noktasında gönül rahatlığı ile faydalanabilmesini sağlamış olacağız. Bu proje ile birlikte Konyaaltı'nı dünyanın en güvenilir sahillerinden biri haline getirmenin halkı onurunu yaşıyorum.” dedi.

“Vestel'in dörtte üçü ihracata”

Turan Erdoğan ise , görevi nedeniyle çok seyahat ettiğini belirterek, Antalya'nın dünyadaki sayılı güzel yerlerden biri olduğunu dile getirdi.

Vestel'in 155 ülkeye ihracat yaptığını kaydeden Erdoğan, dış satışın 3 milyar dolar, iç satışın 1 milyar doları bulduğunu yani ürettiğinin dörtte üçünü ihraç eden bir firma olduklarını işaret etti.

“Bu projeleri yapmak kolay değil”

Başkan Türel'e, dijital devrimin günlük hayata faydaya dönüşmesine öncülük etmesinden dolayı teşekkür eden Turan Erdoğan, “ Gerçek bir vizyon, bunu yapmak kolay değil. Biz bu tür projeleri dünyanın her yerinde yapıyoruz. Fakat Türkiye'de hatta dünyada bir ilk bu. Bu kararı almak kolay değil. Biz buna bir ticari proje gibi asla bakmadık. Bir yerde bu sosyal sorumluluk projesidir.Vizyonu gösteren, riski alan Başkan Türel'e teşekkür ediyoruz.”ifadelerine yer verdi.

“Venüs cep telefonu satışı arttı”

Vestel'in Manisa'da yerleşik bir düzeni olmasına rağmen dünyanın 8 yerinde Ar-Ge 'leri olduğunu kaydeden Turan Erdoğan: "16 bin kişiyi istihdam ediyoruz. 1 milyon 200 bin metrekare kapalı alanda, 8 fabrikada televizyondan, akıllı telefona, buzdolabından, çamaşır makinesine, kurutma makinesinden, klimaya kadar evin içindeki her türlü cihazları üretiyoruz. Öncelikle akıllı televizyonlar geldi, daha sonra akıllı telefonlara girdi Vestel. Venüs marka akıllı telefonları Türkiye'de üretiyoruz. Geçenlerde Cumhurbaşkanımız bizlere referans verdi. Ondan sonra ciddi şekilde siparişlerimiz arttı. İnsanlarımız kullandıkça, teknolojinin son imkanlarını barındırdığını görecekler ve İnşallah daha da fazla kullanacaklar. Vestel'de üretilen her türlü cihazın aklı var.Cep telefonuyla uygun bir aplikasyonu var. Bütün cihazlar akıllı, evinizde, akıllı aydınlatma, akıllı duvarlar,akıllı güvenlik sistemleri ardından akıllı şehirler. Artık önümüzdeki teknolojide şehirlerde akıllanacak.”diye konuştu.

“Tüm dünyaya yayılma hedefi”

Dijital teknolojinin çok hızlı ilerlediğine değinen Turan Erdoğan, “ Dijital teknolojik devrimin çok başındayız. Bundan sonrası insanların hayal gücüyle sınırlanabilecek bir şey. Basit bir ifadeyle hayal edebileceğimiz her şey dijital teknolojilerle yapılabilecek. Hayal ediyorsanız, yapabilirsiniz. Bin 600 Ar-Ge mühendisimiz ve 8 merkezimiz var. Yeter ki siz bir görev verin. 22- 23 yaşındaki Tür mühendisler cep telefonunun tasarımını, akıllı sistemle yapıyorlar. Yeni filizlenen firmalara yatırım yapıyoruz. Verisun bu firmalardan biridir. Akıllı direkler projesinde de Verisun'la işbirliğimiz var, onları destekliyoruz. Verisun Antalya'dan başlayıp tüm dünyaya yayılan akıllı şehirlerdeki uygulamaların, bu bir güvenlik uygulaması, Wireles hizmeti olabilir, şarj olabilir. Hayal gücünüze bağlı.”dedi.

“Güven verecek”

Akıllı ve dijital teknolojileri insanların faydasına nasıl dönüştürülmesinin büyük önem taşıdığını kaydeden Turan Erdoğan, “ ‘Bu akıllı direkler ve ‘Güven Çemberi Projesi' en güzel uygulamalardan biridir. Çünkü önemli bir ihtiyacı karşılıyor nedir bu güvenlik. 6.2 kilometrelik bir sahil düşünün burada binlerce insan dolaşıyor. Bu kadar insanın çocuğu, evcil hayvanı, yaşlısı, gencinin ihtiyaç duyduğu anda birbirlerini takip edebilmesi, rahatlıkla denize girebilmesi, yürüyebilmesi çok önemlidir. İnsanlara güven ve huzur veriyorsunuz. Burada bizim Verisun'la yaptığımız akıllı direkler, ihtiyacı karşılayacak. Direklerimiz hem Wireles,hem şarj, hem aydınlatma sağlayacak. Biz bu projeyi diğer şehirlere ve ülkelere yayacağız.”ifadelerine yer verdi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:“Bu direklerdeki sistemle, sinyalleri alan operatör, cep telefonundaki aplikasyonlarda gösteren akıllı bir sistemdir.”



Proje hakkında

Güven Çemberi projesi kapsamında Vestel tarafından geliştirilen güneş enerjisi ile çalışan ‘Endirek' adlı akıllı şehir direkleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı bölgesinde kurulacak. Bölgeye kurulacak 115 adet akıllı direk çocukların, alzheimer gibi rahatsızlıkları olan yaşlıların ve evcil hayvanların konum olarak takip edilmesini sağlayacak proje dahilinde Büyükşehir Belediyesi çocuklara bileklik verecek, çocuklar (veya ihtiyaç duyan kişiler) akıllı direk Endirek'lerin oluşturduğu ‘güven çemberi' dışına çıktığında sistem alarm durumuna geçip uygulama üzerinden ailelere bilgi iletecek.

İsa Akar - Mustafa Bürge

