Dünyaca ünlü müzisyen Rick Parfitt'in dün kaldırıldığı İspanya’nın Marbella şehrindeki bir hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

RICK PARFITT KİMDİR?

Parfitt, haziran ayında konser için geldiği Antalya'da kalp krizi geçirmişti.

1948, Surrey doğumlu müzisyen, gitar çalmaya 11 yaşında başladı. Parfitt, Francis Rossi, Alan Lancaster, John Coghlan ve Roy Lines ile 1967 yılında Statuq Quo’yu kurdu. “Rockin’ All Over The World” ve “Whatever You Want” gibi şarkılarıyla büyük başarı elde ettiler. 2015 yılında grubun tam 500 hafta boyunca Britanya listelerini zirvede tamamladığı açıklanmıştı. Eylül ayında Parfitt’in sağlık sorunları nedeniyle grup, güz turnesini gerçekleştirememişti.