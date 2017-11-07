Dünyaca ünlü otele hırsızlık şoku

Antalya'nın Kundu bölgesinde Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında 1.4 milyar dolara mal edilen ve 'Turizmin Oscarları' olarak da adlandırılan World Travel Awards 2010'da 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilen Mardan Palace Hotel, uzun süredir borçları yüzünden zor günler yaşadı. Geçtiğimiz günlerde futbol sahası açık arttırma ile satışa çıkartılan ve ardından çalışanlarını çıkaran ve elektrikleri kesilen otelde bu kez hırsızlık olayı yaşandı. Otelin dışarısında bulunan altın sarısına boyanmış korkuluklar, gece bilinmeyen saatte hırsızlar tarafından çalındı. 2 metre uzunluğunda 7 korkuluğu çalan hırsızları bulmak için çalışma başlatıldı.

Bahçe korkuluklarını birer birer çaldıkları belirlendi

Son zamanlarda otelin önünden geçen vatandaşlar, Mardan Palace’ın bahçe korkuluklarının birer birer eksildiğini fark etti. İşletme sorunları nedeniyle otelin güvenliğinin aksamasını fırsat bilen hırsızların, özellikle gece geç saatlerde gelerek bahçe korkuluklarını birer birer çaldıkları belirlendi. Korkulukların çalınmasıyla otelin hırsızlıklara karşı daha da korumasız kaldığının altını çizen vatandaşlar, otel yönetiminin mali imkansızlıklar nedeniyle bu hırsızlıklara karşı çaresiz kalmış olabileceğini ve otelin güvenliğini sağlayamadığını ileri sürdü.

Rezervasyonlar durduruldu

Daha önce banka borçları yüzünden icralık olan otel yönetimi bir süredir rezervasyon alımlarının yeniden durdurulduğu açıkladı. Açılışında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızları ağırlayan Mardan Palace Hotel'in, rezervasyon numaralarını arayan müşterilere, otelin kapalı olduğu ve rezervasyon alımı yapılamadığı belirtildi.