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Dünyaca ünlü oyuncu Carrie Fisher yaşamını yitirdi

Star Wars serilerinde Prenses Leia karakterini canlandıran 60 yaşındaki Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Carrie Fisher, üç gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü oyuncu Carrie Fisher yaşamını yitirdi

27 Aralık 2016 21:50

Son olarak geçen sene aralık ayında vizyona giren star Wars Bölüm 7: Güç Uyanıyor'da eski rolünü yeniden canlandıran Fisher, seneye vizyona girecek olan devam filmi Bölüm 8'in çekimlerine devam ediyordu.

CARRİE FİSHER KİMDİR

Carrie Frances Fisher (d. 21 Ekim 1956), ABD'li aktris, senarist ve yazar. Carrie Fisher, şarkıcı Eddie Fisher ve sinema oyuncusu Debbie Reynolds'un kızıdır.

Central School of Spench and Drama okulunda 18 ay eğitim gördü. İlk filmi Shampoo'da (1975) Warren Beatty ve Julie Christie ile rol aldı. Ardından 1977 yılında George Lucas'ın klasikleşmiş efsane bilim-kurgu serisi Star Wars'ın orijinal üçlemesi A New Hope, The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi'da ve The Force Awakens'da Prenses Leia Organa|General Leia Organa karakterini canlandırarak kariyerindeki en büyük rolünü üstlendi. Bu rol ile dünya çapında tanınan bir oyuncu oldu.

Bu filmden sonra Dan Aykroyd ve John Belushi oynadığı John Landis'in yönettiği 1980 tarihli Cazcı Kardeşler-"Blues Brothers" filminde oynadı.

1986 yılında Hannah ve Kızkardeşleri filminde boy gösterdi. The Burbs adlı filmde Tom Hanks ile beraber oynadı.

1990'da Mely Streep, Shirley McLaine ve Dennis Quaid'ın oynadığı Postcards from the Edge adlı filmin senaryosunu yazdı.

Müzisyen Paul Simon sadece bir yıl evli kaldı.

23 Aralık 2016'da Londra'dan Los Angeles'a yolculuk yaptığı uçuşta ciddi bir kalp krizi geçiren Fisher, yoğun bakımda tedavi görmektedir

Etiketler: Carrie Fisher, Carrie Fisher kimdir, Prenses Leia, Star Wars


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