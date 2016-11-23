İstanbul Wyndham Grand Levent Otel’de gerçekleşen Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi’nde Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen profesörleri bir araya geldi.

Artroskopi ve Artroskopik cerrahi ile birlikte diz cerrahisi ile her türlü spor yaralanmasının önlenmesi ve tedavisi alanında çalışmalar yapan TUSYAD (Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği) tarafından düzenlenen konferansta, yerli yabancı 800’den fazla katılımcı yer aldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan TUSYAD Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aşık, dünyada artroskopik cerrahi ve özellikle de diz cerrahisi alanında uygulanan yeni tedavi yöntem ve gelişmelerin, konferansta uygulamalı olarak anlatıldığını söyledi.

Türkiye’de ilk kalça artroskopisi ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Aşık sözlerine şöyle devam etti:

"Kalça ekleminde bugüne kadar açık ameliyatlarla gerçekleştirilen birçok hastalığın tedavisi, artık endeskopik yöntemlerle (2 veya 3 delikten gerçekleştirilen kapalı ameliyat) kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu yöntemle hastaların hastanede kalış süresi 1 gün gibi kısa süreye indirilmiş olup, iyileşme dönemi de çok rahat ve hızlı geçmektedir.Eski yöntemlerle uygulanan, klasik cerrahi müdahaleler yerine Türkiye’de, son dönemde artroskopik cerrahide yüzde 90 oranında artış görülmektedir."

Artroskopik cerrahi işlemlerde, Türkiye’nin dünyanın önde gelen merkezlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Aşık, artık ABD’de yapılan tüm müdahalelerin Türkiye’de de yapılabildiğini sözlerine ekledi.

Konferansın önemli konuları arasında yer alan; ön çapraz bağ tekniklerindeki gelişmeler, omuz cerrahisinde son yöntemler, kemik blok cerrahisi, menisküs cerrahisi, kıkırdak tamirinde güncel teknikler ve gelecek perspektif ile ortapedide kök hücre uygulamaları hakkında son gelişmeler de katılımcılarla paylaşıldı

Doğan Gündoğdu.

