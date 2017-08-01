Dünyaca ünlü sanatçı Della Miles İstanbulluları coşturdu

Resmi açılışının ilk gününde birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapan 18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Kültürparkta gerçekleştirilen görkemli açılış töreniyle bu yılda binlerce İstanbulluyu bir araya getirdi. Kemal Sunal Amfi Tiyatro’daki etkinlikler, dans gösterileri, müzik şöleni, kokteyl ve havai fişek gösterileriyle devam etti. Gösterilerin tamamlanmasının ardından dünyaca ünlü sanatçı Della Miles sahne aldı. Festival kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı konuklar ülkelerinin bayraklarını Türk Bayrağı ile birlikte dalgalandırdı.

Açılış programına Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yurt içinden ve yurt dışından binlerce vatandaş katıldı.

18 yıldır aralıksız devam eden Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin dünyanın sayılı festivallerinden biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ''18'inci Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali devam ediyor, bin 300’den fazla sanat elçisini ağırlamaya devam ediyor. Resmi açılışını da gerçekleştirdik. 500 yıllık tarihe şahitlik eden Büyükçekmece Kanuni Sultan Süleyman köprüsü üzerinde herkes el ele tutuştu ve 'sevgi birbirimize, barış hepimize' ifadelerini kullandı.

Festivalin ana temasının kardeşlik üzerine kurulu olduğunu dile getiren Başkan Akgün ''Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali artık Büyükçekmece’nin Türkiye’nin değil dünyanın kültür ve sanat festivali olarak tescillenmiştir. Dört kez üst üste Dünyanın en iyi sanat festivali ödülünü alan ve bu sene 18’incisini gerçekleştirdiğimiz bu festival ülkemize yine iyi bir derece getirecektir. Buradaki üniversite gençlerinin bir kısmı ne malum kendi ülkelerinde bakan başbakan cumhurbaşkanı olmayacakları. İşte o kardeşlikler burada pekiştiği için ve dünyanın neredeyse bütün ülkelerden 22 bin’den fazla genç bu köprünün üzerinde sevgi birbirimize barış hepimize deyip dünyayı selamladığı için bu festivalin gerçek meyveleri o zaman alınacaktır. Herkesi Cumartesi gecesi saat 2'ye kadar Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivalindeki zenginlikleri izlemeye davet ediyorum’’ diye konuştu.

Festivalden keyif aldığını belirten Sabahattin Uluocak ''30 senedir Büyükçekmece'de oturuyorum ve kendimi bunun için çok şanslı hissediyorum. Bu 18'inci yılını kutladığımız festival bizde cidden alışkanlık yaptı. Büyükçekmecede yaşadığım için mutluyum, herkese çok teşekkür ediyorum''dedi.

İlknur Bozkurt isimli vatandaş ise, ''Bence çok güzel bir şey yapıyorlar. Dünyadaki en önemli şey barış, dostluk ve sevginin yayılması. Muhteşem bir şey yapıyor Hasan bey kendisini tebrik ediyorum. Daha önceden de takip ediyordum ama ilk kez katılma fırsatı buldum ve muhteşem bir şey yaptığını gördüm çok mutlu oldum'' ifadelerini kullandı.