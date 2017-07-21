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Dünyaca ünlü sanatçı Della Miles’tan Türkiye’ye anlamlı mesaj

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yapan Della Miles, Büyükçekmece’de vereceği konser öncesinde Türkiye’ye selam gönderdi.

Dünyaca ünlü sanatçı Della Milestan Türkiyeye anlamlı mesaj

21 Temmuz 2017 14:36

31 Temmuz Pazartesi gecesi, 18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alacak olan başarılı sanatçı Della Miles, kendi çektiği video da Türkiye’ye Türkçe olarak selam gönderen Miles, “Merhaba benim adım Della Milles. 18’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde bende şarkılarımla Büyükçekmece’deyim. Gelip hep birlikte sevginin ve barışın şarkılarını söyleyelim. Sevgi birbirimize, barış hepimize huzur versin” dedi.

Dünyanın en iyi festivali

Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) tarafından 4 kez “Dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali” seçilen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl 28 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Ünlü sanatçı Della Miles, festival kapsamında 31 Temmuz Pazartesi günü Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da bir konser verecek.

Etiketler: Della Miles


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