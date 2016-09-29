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Dünyaca ünlü sanatçılar Bursa’ya geliyor

Bursa Bölge Devlet Sanat Orkestrası, yeni sezonu dev konserle açacak.

Dünyaca ünlü sanatçılar Bursaya geliyor

29 Eylül 2016 13:14


6 Ekimde yeni sezona başlayacak olan BBDSO ve Bursa Filarmoni Derneği, İdil Biret’le orkestra hayranlarına merhaba diyecek. Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan BBDSO ve Bursa Filarmoni Derneği, bu sene de dünyaca ünlü müzisyenlerle Bursalıları bir araya getirecek. İtalya'dan Rusya'ya kadar bir çok ülkeden tanınmış sanatçılar konsere katılacak.

Geçen seneki gibi bu yıl da insanların biletleri kısa sürede alacağına inandıklarını söyleyen BBDSO Müdürü Gökçe Özler, “15 Temmuz hain darbe girişimi yüzünden konserlerini iptal eden sanatçılar oldu, fakat bu bizi yıldırmak yerine daha da güçlendirdi. Yerlerini çok iyi sanatçılarla doldurduk. Bu sene Bursa halkı bizi tanıdı, insanlar artık konser için bilet bulamıyor. Bunlar bizim için çok önemli. Bu sene de senfoni olarak büyük işler yapmak istiyoruz. Açılış konserimizi Türkiye’nin en önemli piyano sanatçılarından olan İdil Biret’le yapacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Yıllık takvimimizi hazırlarken değerli sanatçıları getirmek için çok çalıştık” dedi.
6 Ekimdeki açılış konserinin şefliğini İbrahim Yazıcı yapacak.

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: bursa, ünlü sanatçılar


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