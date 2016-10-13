EXPO 2016 Antalya Ajansı tarafından yapılan açıklamada, dünyaca ünlü sirk Cirque Du Soleil’in 27 Temmuz 2016 tarihinde Antalya’da gösteri yapması için Mart ayında Kanadalı şirket ile sözleşme imzalayarak, 2 milyon 250 bin avro bedelin peşin ödendiği belirtildi. Anlaşma yapan Cirque Du Soleil, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası güvenlik gerekçesiyle etkinliğini iptal ederken, Kanadalı şirketin sözleşmeyi feshettiği, peşin alınan paranın da iade edilmeyeceğini belirttiği ifade edildi. Söz konusu sirkin 1-9 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gösteri yapmasına üzerine EXPO fuarının ihalesini kazanan şirket, Edirne 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak ekibin kullandığı malzemeler için tedbir kararı talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme Cirque Du Soleil’in kullandığı tüm malzemelerin yüklüğü olduğu 14 TIR’a, Yunanistan’a çıkışı sırasında İpsala Gümrük Kapısı’nda tedbir koydu. 14 TIR İpsala Gümrüğü’nde otoparka çekildi.