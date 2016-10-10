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Dünyaca ünlü soprano Brightman, EXPO 2016’da büyüledi

Dünyaca ünlü soprano Sarah Brightman, EXPO 2016 Antalya’da konser verdi. Brightman’ın Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konserini binlerce hayranı izledi. İngiliz soprano, güçlü sesi ve yorumuyla izleyenleri büyüledi.

Dünyaca ünlü soprano Brightman, EXPO 2016da büyüledi

10 Ekim 2016 12:25

Dünyaca ünlü sanatçıların ve grupların konserlerine ev sahipliği yapan EXPO 2016’da dünyanın en iyi sopranosu olarak kabul edilen Sarah Brigtman konser verdi. Konseri izlemek için saatler öncesinden Kongre Merkezi’ne gelen binlerce müziksever salonu doldurdu.

Dünya çapında 66 milyon CD ve 2 milyon DVD satışı ile tüm zamanların en çok satan sopranosu olan Brightman, sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarla izleyenlerin karşısına çıktı. İngiliz soprano, kendine özgü tarzıyla dinleyenleri büyüledi.

Brightman’a sahnede yaklaşık 50 kişilik bir orkestra eşlik etti. Ünlü soprana konserine 2003 yılında çıkardığı 7'nci albümü ile aynı adı taşıyan 'Harem' ile başladı. Arap ezgileri içeren şarkıyla izleyenleri büyüleyen Brightman, güçlü sesi ve yorumuyla dinleyenleri kendine hayran bıraktı. İngiliz soprano, konserde dünyaca ünlü opera ve klasik müzik eserlerini kendine özgü bir yorumla sanatseverlerle buluşturdu.
The Phantom of the Opera (Operadaki Hayalet) adlı müzikalde 'Christine' rolü ile büyük bir başarı kazanan ve tanınan Brightman, konserinde operanın vazgeçilmez müziği olan Phantom of the Opera’yı da seslendirdi.
Yaklaşık 1,5 saat boyunca sahnede kalan Sarah Brightman, EXPO 2016’da müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
 

Etiketler: Brightman


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