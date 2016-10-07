Bu akademik yıl Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda ilk öğrencilerini kabul etmeye başlayan Nişantaşı Üniversitesi özellikle Marsel İlhan'ın da üniversiteye katılmasıyla beraber tenis alanında dikkatleri üzerine çekti. Nişantaşı Üniversitesi spor takımlarından sorumlu Öğrenci Yaşamı Daire Başkanı Taylan Dündar, Nişantaşı Üniversitesi'nde bulunan öğrencilerin, Marsel İlhan gibi başarılı sporcuların tecrübesinden faydalanarak daha iyi yerlere geleceğini belirtti.



Marsel İlhan en son Türk tenisi adına birçok ilkin yaşandığı TEB İzmir Cup 2016'da şampiyon olarak başarısını sürdürmeye devam etmişti.

