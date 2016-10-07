Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » Dünyaca Ünlü Türk Tenisçi Nişantaşı Üniversitesi'nde

Dünyaca Ünlü Türk Tenisçi Nişantaşı Üniversitesi'nde

ATP dünya sıralaması içinde ilk 100 tenisçi arasına girmeyi başaran Türk Tenisçi Marsel İlhan Nişantaşı Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda Spor Yöneticiliği bölümünde öğrenim görmeye başladı.

Dünyaca Ünlü Türk Tenisçi Nişantaşı Üniversitesinde

07 Ekim 2016 12:12

Bu akademik yıl Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda ilk öğrencilerini kabul etmeye başlayan Nişantaşı Üniversitesi özellikle Marsel İlhan'ın da üniversiteye katılmasıyla beraber tenis alanında dikkatleri üzerine çekti. Nişantaşı Üniversitesi spor takımlarından sorumlu Öğrenci Yaşamı Daire Başkanı Taylan Dündar, Nişantaşı Üniversitesi'nde bulunan öğrencilerin, Marsel İlhan gibi başarılı sporcuların tecrübesinden faydalanarak daha iyi yerlere geleceğini belirtti.

Marsel İlhan en son Türk tenisi adına birçok ilkin yaşandığı TEB İzmir Cup 2016'da şampiyon olarak başarısını sürdürmeye devam etmişti.
 

Etiketler: marsel ilhan, nişantaşı üniversitesi, tenis


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!