Dünyada 325 milyon kişi hepatitle yaşıyor

Nisan 2017’den itibaren tüm dünyada 325 milyon kişinin kronik hepatit B veya Hepatit C hastası olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, 2016 yılı verilerinde ise 1.4 milyon kişinin bu hastalıklardan hayatını kaybettiğini belirtti. Hepatit B ve hepatit C’nin neden olduğu ve karaciğerde oluşan siroz ve karaciğer kanseri gibi durumların ölüm nedeni olarak araştırmalarda gösterildiğini söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, Dünya Hepatit Günü etkinliklerinin düzenlenme sebebinin halkı virüslerin bulaşma yolları hakkında bilgilendirmek olduğunu ifade etti.



Bulaşıcı yolları olarak riskli davranışlar;

• Kontrol edilmemiş kan transfüzyonu ya da kan ürünlerinin kullanımı

• Sterilize edilmemiş araçlarla tıbbi ya da diş girişimleri

• Doğum sırasında anneden bebeğe geçiş

• Kullanılmış enjektör paylaşımı

• Tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımı

• Sterilize edilmemiş araçlarla dövme ya da vücut takıları uygulanması

• Güvenli olmayan cinsel ilişki

Hepatit B’den korunmanın en etkili yolu aşılama

Hepatit B virüsünden korunmanın en etkili yolunun aşılama olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, global olarak 2015 yılından itibaren yeni doğan çocukların en az % 84’üne üç doz Hepatit B aşısı uygulandığını belirtti. Bu nedenle dünya genelinde 5 yaş altı çocuklarda Hepatit B hastalığının görülme riskinin çok düşük olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, aşı öncesi dönemde enfekte olan 257 milyon erişkin kronik hepatit B hastasının halen yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti. Doç. Dr. Kaya Süer sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizde “Genişletilmiş Bağışıklama Programı” içinde yer alan Hepatit B kontrol programı kapsamında, 1998 yılında hepatit B aşısı rutin çocuk aşılama takvimine eklenmiştir.”

Hepatit C tedavisinde başarısı oranı yüzde 96 - 100

Hepatit C enfeksiyonundan korunmak için etkin bir aşının henüz bulunmadığını söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, aşı olmadığından dolayı bulaşma yollarının iyi kontrolü ve hastaların bulunarak tedavi edilmesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Kronik hepatit C tedavisi için son beş yılda baş döndürücü hızda gelişmelerin yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, 3 ay süre ile uygulanan direkt etkili antiviraller ile tedavide başarı oranlarının yüzde 96-100’e kadar çıktığını ifade etti.

