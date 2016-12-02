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Dünyada 36 milyon kişi AIDS'ten hayatını kaybetti

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, dünya genelinde yaklaşık 37 milyon kişinin HIV ile enfekte olduğuna, bugüne kadar yaklaşık 36.7 milyon kişinin de AIDS nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Dünyada 36 milyon kişi AIDSten hayatını kaybetti

02 Aralık 2016 11:12

1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle, hastalığa dikkat çekmek amacıyla çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği de hastane içerisinde bu amaçla bir stant açarak hem personele hem de hasta yakınlarına kırmızı kurdele takıp, bilgilendirici broşür dağıttı. 

Konuyla alakalı açıklama yapan Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, AIDS’in (Kazanılmış Bağışıklık Yetmezlik Sendromu), ilk kez 1981 yılında tanımlandığını ve etken olan virüsün HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) adını aldığını belirtti. Taşova, bu yüzden, AIDS veya HIV enfeksiyonu konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla 1988 yılından beri 1 Aralık gününün “Dünya AIDS Günü” olarak kabul edildiğini ve çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.

Dünya genelinde yaklaşık 37 milyon kişinin HIV ile enfekte olduğuna, bugüne kadar yaklaşık 36.7 milyon kişinin de AIDS nedeniyle hayatını kaybettiğine vurgu yapan Taşova, “Sadece 2015 yılında dünya genelinde 2.1 milyon yeni hasta tespit edilmiş, 1.1 milyon kişi de hayatını kaybetmiştir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2015 yılı sonu itibarı ile toplam HIV ile enfekte kişi sayısı 11 bin 843'tür. 2016 yılı içerisinde vaka sayısının daha da arttığı tahmin edilmektedir” açıklamasında bulundu.

Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behice Kurtaran ise virüsün kan ve cinsel salgılarda bulunduğunu ve her türlü korunmasız cinsel ilişkinin, bulaşma açısından risk teşkil ettiğini dile getirdi. Kurtaran, uyuşturucu ve damar içi madde bağımlılarının ortak enjektör kullanmaları ile kan ve kan ürünlerinin de bulaşma yolları arasında sayıldığına dikkati çekerek, bir diğer önemli bulaşma yolunun da virüsün HIV ile enfekte anneden bebeğe, gebelik süresince, doğum sırasında ve emzirme ile olduğunu, HIV ile enfekte hamilelerin bebeklerine HIV geçişini önlemek için mutlaka hekim kontrolünde olmaları gerektiğinin altını çizdi.

“HIV öpüşmek, tokalaşmak, dokunmak ile ortak duş, banyo ve tuvaletleri kullanmakla bulaşmaz”
HIV enfeksiyonunun halen uygulanmakta olan ilaç tedavisi ile ölümcül bir hastalık olmaktan çıktığını vurgulayan Behice Kurtaran, HIV enfeksiyonunun yaşam boyu ilaç kullanımını gerektiren kronik bir hastalığa dönüştüğünü, hekim kontrolünde olan ve ilaçları önerildiği şekilde kullananların sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebildiğini, hastalığın ne kadar erken fark edilirse o kadar erken tedavi ile kontrol altına alınmasının mümkün olduğunu söyledi.

Kurtaran son olarak, HIV’in öpüşmekle, tokalaşmakla, dokunmakla, ortak duş ya da banyo kullanımıyla ve tuvaletleri kullanmakla bulaşmayacağını belirterek, bu konudaki inanışların doğru olmadığına dikkat çekti.
Yapılan konuşmaların ardından, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nce açılan stantta personellere kırmızı kurdele takıldı ve bilgilendirici broşür dağıtıldı. 

Etiketler: AIDS


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