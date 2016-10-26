2020'de kullanılmaya başlanacağı tahmin edilen 5G'de standartlar belirlenmeye çalışılırken Turkcell önemli bir görev aldı. Yapılan açıklamaya göre; dünyada mobil teknolojiler alanında önemli çalışmalar yapan ve Turkcell'in 2013 yılından beri üyesi olduğu NGMN (Next Generation Mobile Networks Alliance / Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği), yakında gerçekleştirilmeye başlanacak 5G saha testlerini Turkcell'in yönetmesine karar verdi. Açıklanan takvime göre 2017 yılının Nisan ayında 5G'nin öncüsü sayılan ilk standartlar belirlenecek. Ardından altyapı üreticileri bu kriterlere uygun ilk prototipleri geliştirecek. Sonrasında ise Türkiye'den sadece Turkcell'in yer aldığı bir konsorsiyum bu ürünlerin global ölçekte yapılacak saha testlerini yönetecek. Böylece Turkcell özellikle son bir yıldır yaptığı 5G işbirlikleri çerçevesinde kazandığı deneyimleri 5G testleri sürecine aktarma fırsatı yakalarken, 5G standartlarının belirlenmesinde de aktif rol alacak.

Terzioğlu: "5G'de de öncüler arasındayız'

Dünyada ilk kez yapılacak 5G testlerini koordine edecek olmalarından dolayı memnun olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu "Biz 4.5G'de dünyanın en güçlü altyapısını hayata geçirirken amacımız bir yandan da 5G'de öncü olmaktı. Türkiye'nin teknoloji üreten ülke konumuna gelmesi yolunda 5G'nin çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor ve 5G teknolojilerinin geliştirilme sürecinde aktif rol alıyoruz. Bu amaçla son 1 yıldır hem ulusal hem de global ölçekte çok önemli işbirlikleri yaptık. 5G'de yapılacak saha testlerini yönetecek şirketler arasında Türkiye'den sadece Turkcell'in yer alacak olması da bu çalışmalarımızın ilk sonuçlarından birisi. Bu süreçte kazandığımız bilgi birikimi ve deneyimimizi ise dünyada 5G teknolojilerini geliştiren birkaç ülke arasına girmek için iş ortaklarımızla paylaşıyoruz' şeklinde konuştu.

2020'de 5. nesle geçiş için hazırlıklara devam

Şirketten yapılan açıklamada, 15 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Türkiye'den Turkcell'in aktif olarak yer aldığı NGMN'deki 5G girişiminin amacı, telekomünikasyon endüstrisinin 5G vizyonunu ortak bir perspektifte ele alarak küresel bir yol haritası ortaya koymak ve standartları bu ihtiyaçlara göre yönlendirmek. Mimari dizayn prensipleri ve spektrum konularını da içine alan çalışmaların sonuçları, yayınlanacak olan referans belgesiyle açıklanacak. Testler ise 2017 yılı ortasından 2018 yılı sonuna kadar aktif olarak devam edecek.

5G teknolojisinin vaatleri

5G, kendisinden önceki mobil nesil teknolojileri gibi elbette hız ve kapasitede çok yüksek artışlar vaat ediyor. İndirme hızlarının saniyede 10 Gigabit'lere kadar çıkacağı öngörülüyor. 5G'nin hız artışına göre daha kritik olan yeniliği ise kapasite artışı getirecek olması. Bugün binlerce cihaz bir baz istasyonuna bağlanıyor ve sunulan kapasiteyi paylaşıyor. Ancak gelecekte özellikle IoT cihazlar ve M2M teknolojilerinin gelişmesi ise milyarlarca cihazın olduğu bir dünyaya gidiyoruz. 2020 yılında bir evde ortalama 500 sensörün çalışacağı tahmin ediliyor. Örneğin 1 kilometrekare alan içinde 1 milyon cihazın sorun yaşamadan veri alıp gönderebilmesi ancak 5G ile mümkün olacak.

4.5G gecikme sürelerini 3G'ye göre ciddi oranlarda düşürdü. Bugün uzaktaki bir makineye bağlanıp neredeyse anlık işlemler yapabiliyoruz. Ancak aynı anda bağlanan cihaz sayısı milyarlara çıktığında gecikme sürelerinde de sorunlar yaşanabilir. Örneğin siz uyandığınızda salonda, mutfakta, banyoda, arabanızda, bahçenizde hatta belki elbiselerinizdeki 100'lerce sensörün birbirleri ile ilişkili şekilde anında çalışmaya başlaması gerekecek. Üstelik bu sadece sizin evinizde değil, şehirdeki tüm evlerde aynı şekilde olacak. Bu kadar fazla bağlantılı cihazın olduğu ortamlarda gecikme süreleri çok daha önemli hale gelecek. 5G standartları bu sorunlar da çözecek şekilde belirlenmeye çalışılıyor. Gecikme sürelerinin 5G ile birlikte 1 ile 10 milisaniyeler seviyesine düşeceği öngörülüyor.

4.5G ihalesinin ardından Türkiye Avrupa'da operatörlere en fazla frekans sunan ülkelerden birisi oldu. Bugün Turkcell, toplamda 234.4 MHz frekans ile Avrupa'da en fazla frekansa sahip ikinci operatör konumunda. Kullanılan frekans aralıkları ise 800 MHz ile 2600 MHz arasında değişiyor. 5G'de ise ilk etapta 6 GHz altı frekanslar, ikinci etapta ise 6 GHz-100 GHz arası frekansların kullanımlarından bahsediliyor. 6 GHz üstü frekanslarda kullanılacak bant genişliği çok daha yüksek olacak. (4.5G de mevcut durumda maksimum frekans bant genişliği her frekans için 20 MHz olarak standartlarda belirtilmiştir.) Bu sayede 5G'de daha kısa mesafelerde çok daha yüksek hız ve kapasite sunulabilen teknolojiler hayatımıza girecek. Ayrıca üzerinde çalışılan Massive MIMO (çoklu giriş, çoklu çıkış antenleri) ve yeni geliştirilecek teknolojilerle var olan ve yeni frekanslar çok daha verimli şekilde kullanılabilecek.

5G'nin getireceği ultra hız ve kapasite, minimum gecikme süreleri ile birleşince kullanılan servislerin yetenekleri de tamamen yenilenecek. 'Gerçek kişiselleştirme' dönemi olarak tanımlanan bu aşama, ancak 5G teknolojileri ile mümkün olacak. Bu şekilde örneğin siz sürücüsüz aracınızla ilerlerken bir mağazada ilgilendiğiniz bir ürünün indirimde olduğu bilgisini alacaksınız. Aracınız durup siz mağazaya girince cep telefonunuzda o ürünün hangi reyonda olduğunu görüp doğrudan oraya gideceksiniz. Ödemenizi yaparken indirim kuponunuz otomatik olarak kullanılacak. Ödemeyi yaptığınız anda aracınız çıkış kapısına doğru hareket ederek sizi almaya hazır halde bekleyecek. İşte bu süreçlerin milyonlarca kişi için anlık şekilde gerçekleşmesi ancak 5G teknolojileri ile mümkün hale gelecek.