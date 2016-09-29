Son yıllarda yerli ve yabancı birçok önemli kültür sanat olayına ev sahipliği yapan İstanbul, bu sonbaharda ilk kez denenecek bir sahne gösterisiyle tanışacak. Dünyada ve Türkiye’de ilk defa, tek kişilik tiyatro oyunu formatıyla, izleyici bilim kurgunun büyülü dünyasına bir yolculuk yapacak. Gösteriyi Deneyimli gazeteci, televizyoncu ve yazar Hamza Yardımcıoğlu hazırladı. Yardımcıoğlu daha önce önce TRT, Al Jazeera, Cine5, Tvnet ve Es Tv gibi kanallarda yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmişti. Özellikle Cine5’te yayınlanan Zaman Yolcusu programıyla dikkat çeken yazar, ayrıca Sıfır Noktası, Nuh’un Küresi ve Evrenin Resimli Tarihi isimli kitapları ile de tanınıyor.

Gösteri hakkında açıklama yapan Hamza Yardımcıoğlu, “Uzay Zaman Show, seyircinin de katılımıyla gerçekleştirilen bir düşünce deneyi ve aynı zamanda bir sahne gösterisi olacak. İçinde eğlenceli hikâyeler var. Platon'un idealar dünyasını, Pisagor'un sayılardan meydana gelen evren düşüncesini ve Wachowski kardeşlerin Matrix filmini, eğlenceli bir şekilde ilişkilendirip, varoluşa dair soru işaretleri uyandıracak” dedi.

Uzay Zaman Show’un ilk gösterimi 7 Ekim, Cuma 21.00’da, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki Sahne Aznavur’da gerçekleşecek. Sonrasında ise 14 ve 28 Ekim tarihlerinde sahnelenecek. Gösteri biletleri Biletix’ten temin edilebiliyor.