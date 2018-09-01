Dünyada çayın merkezi: Sri Lanka

Sri Lanka’nın iç kesimlerinde ve yüksek rakımlı yerlerinde toplanan çaylar fabrikalarda işlendikten sonra başkent Colombo’da toptancılar tarafından satışa sunuluyor. Son 4 kuşaktır çay ticareti ile uğraştıklarını söyleyen Mohamed Faizal, hasat döneminin yıl içerisinde hava şartlarına göre değiştiğini belirtti.

Kendisinin her hafta 200 ton çay sattığını kaydeden Mohamed Faizal, "Sri Lanka’da çay orta yüksek ve tepelerde üretiliyor. Çay ihracatı 2018'in ilk yarısında yıllık bazda yüzde 0,3 oranında geriledi. Bu gerileme ile çay ihracatı yüzde 0.19, çay paket ihracatı yüzde 0,78 azaldı ve 718,2 milyon dolar oldu" dedi.

"Seylan çayı sadece bir ihracat değil, Sri Lanka'nın günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası" diyen Mohamed Faizal, "Burada insanlar sabahtan akşama kadar çay içebilir, ofis çalışanları, kamu çalışanları, öğrenciler ve adadaki herkes tarafından tüketiliyor. Çay burada bir yaşam şekli haline geldi. Sri Lanka’nın çayın merkezi olarak görülmesinde ise bu neden var. Buraya gelen turistler ya da iş adamları değişik tatlarda çaylar içebiliyorlar, tropikal meyvelerin aramasını da çaya ekliyoruz ve çok güzel bir geri dönüşüm almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Kralların çayı ‘beyaz çay’ Arapların kıskacında

Tarih boyunca krallar tarafından tüketilen beyaz çay Türkiye’de son yıllarda adından söz ettirmeye başladı. Türkiye’de yıllık 100 kilo civarından toplanan beyaz çay ise Sri Lanka’da bu sayıyı binlere katlıyor.

Birçok sağlık probleminin tedavisinde, hastalıklara karşı korunma amaçlı kullanılan beyaz çay diğer çaylara göre daha bir zahmet istediğinden ve toplaması zor olduğundan Sri Lanka’da da Türkiye’de olduğu gibi 40 veya 50 gramlık paketler halinde satılıyor.

Çay toptancısı Mohamed Faizal, beyaz çaya özellikle Arap zenginlerinin ilgi duyduğunu belirterek, "Sri Lanka her ne kadar çayın merkezi olarak da anılsa beyaz çay da burada çok az bulunuyor. Çok fazla rağbet gören bir çay türü, özellikle zenginler her yemeğin ardından bu çaydan bir bardak içiyorlar. Özellikle Araplar bu çayı çok fazla istediğinden fiyatların artmasına da neden oluyorlar" şeklinde konuştu.

Resul Yanbul