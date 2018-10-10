Dünyada en çok dolar milyarderine sahip 20 şehir

Uluslararası danışmanlık şirketi Wealth X'in 2018 Dünya Ultra Zenginler Raporu dünyada en büyük milyarder listesini açıkladı. Buna göre; dolar milyarderi nüfusuna sahip 10 kentin gelişmekte olan ülkelerde bulunduğu kaydedildi. Rapora göre, gelişmekte olan ülkelerde kaydedilen bu artış 2017'de dünya üzerindeki servet sahiplerinin sayısı 2 bin 754 kişi ile rekor kırdı. 2017'de serveti en az 1 milyar dolar olarak kayda geçen bu kişilerin toplam serveti ise 9,2 trilyon dolardı.

2017'de dolar milyarderlerinin yaşadığı şehir sayısı sayısı şöyle;

New York 103 kişi,

Hong Kong 93 kişi

San Francisco 74 kişi

Moskova 69 kişi

Londra 62 kişi

Pekin 57 kişi

Singapur 44 kişi

Dubai 40 kişi

Mumbai 39 kişi

Shenzen (Çin) 39 kişi

Los Angeles 38 kişi

İstanbul 36 kişi

Sao Paulo 33 kişi

Hangzhou (Çin) 32 kişi

Tokyo 30 kişi

Paris 29 kişi

Riyad 26 kişi

Cidde 23 kişi

Şanghay 23 kişi

Mexico City 21 kişi.

En çok dolar milyarderinin yaşadığı 10 ülke ise şöyle sıralandı;

ABD'de yaşayan 680 milyarderin toplan serveti 3 trilyon 167 milyar dolar

Çin'de yaşayan 338 milyarderin toplan serveti 1 trilyon 80 milyar dolar

Almanya'da yaşayan 152 milyarderin toplan serveti 466 milyar dolar

Hindistan'da yaşayan 104 milyarderin toplan serveti 299 milyar dolar

İsviçre'de yaşayan 99 milyarderin toplan serveti 265 milyar dolar

Rusya'da yaşayan 96 milyarderin toplan serveti 351 milyar dolar

Hong Kong'da yaşayan 93 milyarderin toplan serveti 315 milyar dolar

İngiltere'de yaşayan 90 milyarderin toplan serveti 251 milyar dolar

Suudi Arabistan'da yaşayan 62 milyarderin toplan serveti 169 milyar dolar

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan 62 milyarderin toplan serveti 168 milyar dolar