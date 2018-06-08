Dünyada en çok ölümle sonuçlanan 10 hastalıktan biri: Verem

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Finn Rasmussen hava yolu ile bulaşan bir salgın hastalık olan ve halen dünyanın birçok yerinde görülmeye devam eden tüberküloz veya halk dilindeki adıyla veremle ilgili yaptığı açıklamada, hastalığa yakalanan kişilerin yüzde 90’ının ilaç tedavisi olmadan gizli enfeksiyonla savaştığını, aile üyelerinin, yakın arkadaşlarının ve iş arkadaşlarının ise risk altında bulunduğunu belirtti. Güneş ışınlarının tüberküloz bakterisini öldürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Finn Rasmussen, havasız ve oksijeni az bulunan yerlerde bakterinin daha çabuk çoğaldığını kaydetti.

Veremle savaş

Bir toplumda veremle savaşın en etkili yolunun, hastalığın erken teşhisi ve tedavi başarısı olduğunu ifade eden Rasmussen, verem hastaları ile yakın temasta bulunan kişilerde tarama programlarının uygulanması ve belirtileri taşıyan kişilerin bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurması gerektiğini belirtti.

Etkili bir tedavi ile ilk günlerden itibaren mikrop sayısının ve bulaşıcılığın azalacağını ifade eden Prof. Dr. Finn Rasmussen, 2 hafta sonra bulaşıcılığın büyük oranda yok olacağını kaydederek açıklamalarına şöyle devam etti; “Erken ve uygun tedavi başlanır ve yeterli süre tedavi edilirse, hastalar yüzde yüz iyileşir”dedi.

“Salgın hastalık olarak var olmaya devam etmektedir”

Günümüzde veremin dünyanın birçok yerinde salgın hastalık olarak var olmaya devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Finn Rasmussen, gelişmekte olan ülkelerde ise milyonlarca kişinin ölüm sebebi olduğunu belirtti.

“Sürekli öksürük ve kanlı balgam hastalığın klasik belirtileri”

Verem hastalığına yakalanan kişilerin yaklaşık yüzde 90’nının ilaç tedavisi olmadan gizli enfeksiyonla savaşabildiğini belirten Prof. Dr. Finn Rasmussen, bu gizli hastaların yalnızca onda birinin aktif hasta haline geldiğini ve eğer tedavi edilmezse yüzde 60’ının kaybedilebileceğini söyleyerek şöyle devam etti; “Aktif verem tanısı konanlar için tedavi ve hastalığın yayılmasını önlemek hayati önem taşır. Hastalığın klasik belirtileri sürekli öksürük ve kanlı balgamdır. Ancak ateş, gece terlemeleri ve kilo kaybı da verem ihtimalini düşündürmelidir. Eğer enfeksiyon diğer organlarda ise ishal ve kemik ağrıları gibi daha geniş çapta belirtiler olabilir.”



“Doğru ellerde, tedavi edilebilir bir hastalıktır”

İshal ve kemik ağrılarının fazla yaşandığı hastalığın teşhisinin akciğer grafisi, kan testleri, mikroskopik muayene, balgam veya başka vücut sıvısı kültürü yapılarak konulabileceğini belirtti. Rasmussen “Teşhis için bronkoskopi veya aktif hastalık olup olmadığını gösteren özel kan testi yapılmalıdır. Verem hastalığının tedavisi zor ve uzun süreli birçok antibiyotik kullanımını gerektirmektedir. Tedavi süreci en az altı ay sürmektedir. Verem hastalığında tedavi oldukça önemlidir. Eğer hasta doğru ellerdeyse verem hastalığı tedavi edilebilir bir hastalıktır”dedi.