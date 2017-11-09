Dünyada eşi olmayan 100 bin TL'lik güvercinler fiyatıyla şaşırtıyor

Kocaeli’de düzenlenen 5. Güvercin Festivali’nde, Eskişehir’de 10 yıllık çalışma sonucu ailecek geliştirdikleri ‘Safran’ cinsi güvercinlerle katılan Muharrem Tuna, takım olarak getirdiği 4 güvercine 100 bin TL istemesi görenleri şaşırttı. Uğruna evlenmekten vazgeçtiği ve 8 güvercin ırkının birleşmesinden oluşan Safran güvercinin patentini almak için de başvurduklarını söyleyen Tuna, daha önce teki için araba teklif edenleri ret etiğini dile getirdi. Tek yumurtasına 1000 TL vermek isteyenlerin de olduğunu ifade eden Tuna, ırkını 2018’de satışa sunacaklarını belirtti.

“8-10 senedir uğraşıyorum”

Çocukluğundan itibaren güvercin yetiştirerek büyüdüğünü belirten Tuna, “Ağabeyim de önceden besliyordu. Ben bunu yıllardır yaptığım için, festivalden festivale gezdiğim için gördüm. Bu camiaya bir şeyler kazandırmak için kendi güvercinimi kendim besliyorum. Bu da nasıl olur? Benim istediğim özellikler olsun, bulunmayan bir şey osun, hem renk hem de oyun olsun. Şimdi güvercin camiasında iki güvercinci bir araya geldiğinde soruyorlar bir birilerine, ‘Oyun mu besliyorsun, güvercin taklacı mı olsun, kostüm kuşu mu osun, yarış kuşu mu olsun’ diye. Ben hepsini bir kuşta toplamaya çalıştım. 8-10 senedir de uğraşıyorum. İstediğimi elde ettiğimi düşünüyorum, piyasaya, camiaya bu güvercinleri kazandırmak istiyorum. Onun için festivalleri geziyorum. İnşallah 2018’te bunları piyasaya çıkaracağım” dedi.

“Güvercin sevdam yüzünden evlenmeye fırsatım olamadı”

Güvercin sevdalısı olduğu için hayattaki tüm önceliklerinin değiştiğini anlatan Tuna, “Ben kendim güvercin sevdalısı olduğum için bekarım, evlenmeye bile fırsatım olmadı. Ailemden, kardeşimden çok, yemeden içmeden ben kuşlara bakıyorum. Bunun yıllık masrafı 10 bin TL tutar. Yemidir, ilacıdır, suyudur, bakımıdır, temizliğidir, adam çalıştırıyorsun, gittiğin festivallerde reklamı broşürüdür. Yıllardır yapıyoruz. En büyük şeyi emek, değer biçemezsiniz çünkü. Bu ırk bana ait. Eskişehir Satılmışoğlu diye dünyanın neresinde sorarsanız sorun aynısını bulamazsınız, çıkmaz” diye konuştu.

Çalınmasın diye güvercinlere çip taktı

Geliştirdikleri Safran ırkının patentini almak için de başvurduklarını dile getiren Muharrem Tuna, “Ankara’yla görüştük. 8-10 sene geriye dönük araştırdılar. Güvercinlerimiz cipli insanların nasıl T.C. kimlik numarası varsa bizimde mikro ciplerimiz var. Enjektörle deri altına yerleştiriliyor, herhangi bir bilezik gibi bir şey değil. Herhangi bir hırsızlık olayına karşı cip olayına girdik. O da başarılı oldu. Piyasaya da çıkardığımız zaman isteyen arkadaş olursa cip makinesini hediye edebiliriz” şeklinde konuştu.

“Araba verdiler istemedim, 100 bin TL istiyorum”

Geliştirdiği güvercin ırkından olan 4 güvercine 100 bin TL istediğini belirten Tuna, “Sabit fiyatları yok. Kademe kademe kalite yükseldikçe fiyat da yükseliyor. Sabit fiyatı yok, bin liradan başlıyor, 100 bin, 200 bin liraya kadar yükseliyor, üst sınır yok. Güvercinlerime 100 bin lira diyorum. Gerçek bir alıcı çıkarsa oturur konuşuruz, anlaşma yoluna gideriz. Biz teşhir amaçlı geldiğimiz için gelen tekliflerin çoğunu ret ediyoruz. Asıl amacımız 2018’de piyasaya süreceğiz. Piyasaya ilk çıkan her şey değerlidir. Fiyatı duyan şaşırıyor, tekrar geri geliyor. Yumurtasına 1000 lira teklif eden arkadaşlarımız oldu. Araba veren bile oldu, vermedim Araba da iyi bir arabaydı. Arabayı bulabilirsiniz ama bunu bulamazsınız. Safranı bilirsiniz dünyanın en pahalı baharatıdır. Çiçeği mordur kendisi sarıdır. Bizde renginden dolayı ismini safran koyduk. Logomuzun da etrafında sağlı sollu 8 güvercin ayak izi vardır. Piyasadaki güvercinlerden 8 tanesiyle çalışılması sonucu meydana gelen kuştur” ifadelerini kullandı.

Gürcan Yılmaz

