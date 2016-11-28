Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkii ile Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa edilecek.

1.5 KİLOMETRE TAMAMLANDI

Tünel kazma çalışmalarında ay başından bu yana 500 metrelik kısım daha kazıldı. Böylece 14.5 kilometrelik tünelin 1.5 kilometrelik kısmı tamamlanmış oldu. Zigana Dağı’nın önce tırmanılması, ardından da inilmesi dolayısıyla Gümüşhane-Trabzon arasındaki 100 kilometrelik virajlı yol, hava ve yol durumuna göre değişmekle birlikte 1-1,5 saat arasında kat edilebiliyor.

Türkiye’nin en uzun karayolu tünelinin ulaşıma açılmasının ardından bu yolun 40 dakikada alınacağı tahmin ediliyor. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak.

Zigana Tüneli ile birlikte sürücülere konforlu, güvenli ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlanacak. Tünel bittiğinde dünyanın en uzun ikinci, Avrupa’nın ise en uzun çift tüneli olacak.