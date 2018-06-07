Dünya'da ilk Elazığ'da! Hem 18 metre, hem de elektrikli... - Tıkla İzle

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın ‘Marka Şehir Elazığ İçin Çözüm Planları’ arasında yer alan çevre dostu, elektrikli, bataryalı ELBÜS’lerin bir bölümü Elazığ'a geldi. Dünyada ilk kez Elazığ’da kullanılacak olan 18 metre uzunluğunda şarjlı, bataryalı, çevre dostu ELBÜS’ler trafikte yerini alarak topluma taşımada yarın itibariyle kullanılmaya başlanacak. Yaklaşık 150 kişi kapasiteli ELBÜS’lerin ilk test sürüşünü, Başkan Yanılmaz, basın mensuplarıyla birlikte yaptı.

Uzun bir ARGE çalışmalarının olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Basınla birlikte bir test sürüşündeyiz. Cuma günü itibariyle de araçlar fiilen yolcu taşımaya başlayacaklar. Elazığ için büyük bir farkındalık ortaya koymuş olduk. Dünyada ilk defa 18 metre uzunluğunda, körüklü, bataryalı, elektrikli, 0 emisyonlu otobüsü ilimizi de kullanmış olacağız” dedi.

"Elazığ'dan dünyaya örnek"

ELBÜS’ün önemli bir marka değeri olduğunu aktaran Başkan Yanılmaz, “Aynı zamanda sessiz otobüs. Sanki hareket halinde olmayan bir aracın rölantide çalıştığı anda çıkarmış olduğu sesi duyuyoruz. Bu araçlar ayaktaki yolcu ile birlikte yaklaşık 150 kişi taşıyabiliyor. Koltukların dizaynının dahi üzerinde çok çalışma yaptık. Çayda çıra figürleri koyduk. Karşılıklı koltukların olmaması içinde güzel bir dizayn çalışması yaptık. Yolcularımız geçerken veya otururken birbirini rahatsız etmeyecek gereken her şeyi düşündük. Elazığ’dan tüm dünyaya örnek olacak aracı, biz burada kullanmış oluyoruz” diye konuştu.

"Kilometrede 10 kuruş elektrik harcıyor"

ELBÜS hakkında teknik bilgi veren üretici firma sahibi Murat Bozankaya ise, “Otobüsümüz 18 metre uzunluğunda ve 150 kişi kapasiteli. Üstünde 600 kilovat saatlik aküsü bulunuyor. Ortalama 400 kilometre gidebiliyor. 700 beygir gücündedir. 4 tane motoru vardır. Motorlar direk aksların üzerindedir. Kilometre başına 10 kuruş elektrik harcar. Şuan Elazığ’a 6 tane teslim ettik. 2 tanesi yolda. Toplam 15 taneyi bu ayın sonuna kadar teslim etmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Kamil Can Kılıç