Dünyada otomotivin rengi beyaz, geleceği mavi

Boya ve yüzey kaplama şirketi PPG, otomotiv sektöründe 2016 yılının en çok tercih edilen renklerini açıkladı. PPG’nin her yıl yayınladığı ‘Otomotivde Renk Trendleri’ raporuna göre geçtiğimiz yıl dünyada otomotivin renginin yüzde 75’ini beyaz, siyah, gri ve gümüş renkleri oluşturdu. Avrupa’nın en çok tercih ettiği otomotiv rengi ise yüzde 33 gibi ciddi bir oranla beyaz oldu. Gri rengi yüzde 18 oranla Avrupa’nın tercih ettiği en popüler ikinci renk olarak sıralamaya girerken, siyah yüzde 16 ile üçüncü, gümüş yüzde 10 ile dördüncü sırada yer aldı. Raporda, son yılların gözde renginin mavi olduğu belirtilirken, 2017 ve 2018 yıllarında daha çok mavi renkli otomobilin yollarda olacağı öngörüldü.

“Yeni moda mavi”

Geçtiğimiz yılın en popüler renginin mavi olduğunu belirten PPG Otomotiv Tamir Boyaları Türkiye ve Ortadoğu Pazar Müdürü Bülend Alpay, 2017 ve 2018 yıllarında daha fazla mavi rengin yollarda olacağını ifade etti. Söz konusu rapor incelendiğinde 2016 yılında mavi renginin lüks, orta ve kompakt sınıf otomobillerde yüzde artış gösterdiğini vurgulayan Bülend Alpay, “Son yılların popüler rengi olan mavi otomotiv pazarında çok sık kullanılan ve önümüzdeki yıllarda da kullanılacak çok yönlü bir renk olma özelliği taşıyor. Öte yandan bu kapsamlı rapor, markamızın tüm dünyada otomotiv müşterileriyle yakın işbirliğini de ortaya koyuyor. PPG’nin renk trendleri hakkında her yıl açıkladığı veriler markalara hedef kitleye ulaşma doğrultusunda bir yol gösterici oluyor” dedi.

Kadınlar inci efekti, erkekler metalik renkleri seçti

‘Otomotivde Renk Trendleri’ raporunda erkek ve kadınların otomobil seçerken tercih ettiği renkler de yer aldı. Rapora göre, metalik renkler Amerikalı ve Avrupalı erkekler arasında popüler olurken, söz konusu pazarlardaki kadın tüketiciler otomobillerinde inci efektini tercih etti. Pazar ve araç türüne göre renk seçimlerine bakıldığında daha fazla çeşitliliğin dikkat çektiği raporda, Kuzey Amerika pazarlarında kompakt sınıf araçlarda gümüş öne çıkarken, spor otomobillerde ise siyah tercih edildi.