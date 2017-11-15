Dünyada terör kurbanları sayısı azaldı

Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) Küresel Terörizm Endeksi'ne göre dünyada terör saldırılarında azalma yaşanırken, Avrupa ülkelerinde terör saldırılarında artış oldu. 2016 yılında Avrupa ülkelerinde terör saldırıları sorucu 826 kişi hayatını kaybederken, terörden hayatını kaybeden Avrupalıların 658'inin Türk vatandaşı olduğuna dikkat çekildi. Raporda 2016 yılında terör olaylarında 25 bin 673 kişinin hayatını kaybettiği, 2014 yılına nazaran ise yüzde 22'lik bir düşüşün yaşandığına dikkat çekildi.

Terörle mücadele konusunda ülkelerin yaptığı işbirliği ve istihbarat paylaşımı ve başta Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütünü karşı verilen mücadelenin etkili olduğu, 2017 yılında ise terör olaylarında ciddi manada gerileme kaydedildiği ifade edildi. Terör örgütü Boko Haram örgütünün Nijerya'daki terör olaylarında yüzde 80'lik bir azalma kaydedildiği belirtilen raporda, Irak'ta 2016 yılında terör olaylarının yüzde 40 artış göstererek ölenlerin sayısının 9 bin 765 olduğu kaydedildi. Terör mağduru Suriye, Nijerya, Afganistan ve Pakistan'da 2016 yılında hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 229 olurken, bu rakamın dünya genelinde terör eylemleri sonucu hayatını kaybedenlerin yüzde 75'ini oluşturduğu belirtildi.

Mehmet Koca