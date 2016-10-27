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Dünyada üçüncü çeyrekte 353 milyon akıllı telefon satıldı

Dünya genelinde üçüncü çeyrekte toplamda 353 milyon akıllı telefon satıldı. Bu satışlardan elde edilen gelir ise 104 milyar dolar oldu.

Dünyada üçüncü çeyrekte 353 milyon akıllı telefon satıldı

27 Ekim 2016 09:40

Alman araştırma grubu GfK'nın dün yayınladığı rapora göre, küresel akıllı telefon satışları bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Bu artışın başlıca etkeni Çin'de telefon satışlarının çift haneli rakamlarda büyümesi olurken, Kuzey Amerika hariç diğer bölgelerde de telefon satışları arttı. Rapora göre, üçüncü çeyrekte dünya genelinde toplamda 353 milyon akıllı telefon satıldı. Çin'de ise 113 milyon akıllı telefon müşterilere teslim edildi. Bu rakam, Çin'deki akıllı telefon satışlarında görülen 2015'in aynı dönemine göre yüzde 15'lik bir artışı yansıtıyor.

GfK, 2016'da dünyada akıllı telefona taleplerin 1,4 milyon birime ulaşacağını öngörüyor. Çin'de ise 2016'da akıllı telefon satışlarının geçen yıla göre yüzde 15 artarak toplam 444 milyon 700 birimi bulması bekleniyor. Akıllı telefon satışlarından elde edilen gelir üçüncü çeyrekte 31 milyar 700 milyonluk kısmı Çin'den olmak üzere dünya genelinde toplam 104 milyar dolara ulaştı. 2016'ya ait gelirin ise geçen yıla göre yüzde 6 büyüyerek 421 milyar 800 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Gfk Telekom araştırmaları bölümü başkanı Arndt Polifke, Çin'in üçüncü çeyrekte küresel büyümenin kilit itici gücü olduğuna dikkati çekti.
 

Etiketler: akıllı telefon


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