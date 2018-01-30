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Dünyadaki en büyük oyun geliştirme etkinliği 10. yılını kutladı

48 saatlik oyun geliştirme maratonu Global Game Jam 10. yılını İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Oyun Laboratuvarı'nda kutladı.

Dünyadaki en büyük oyun geliştirme etkinliği 10. yılını kutladı

30 Ocak 2018 14:38

Tüm dünyada aynı anda yapılan 48 saatlik oyun geliştirme maratonu Global Game Jam etkinliğinin İstanbul ayağı, 26-28 Ocak 2018 tarihlerinde Netmarble Türkiye ana sponsorluğunda bir kez daha Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı "BUG" organizasyonuyla gerçekleşti.

Açılış konuşmalarında Netmarble EMEA CEO'su Barış Özistek, StartersHub bünyesinde başlatacakları yeni oyun hızlandırma programından bahsederken, BUG Lab. direktörü Yrd. Doç. Dr. Güven Çatak, Bahçeşehir Üniversitesi'nin dünyanın en çok kullanılan oyun motoru olan Unity 3D ile yeni yaptıkları anlaşmadan bahsetti. Türkiye Unity Eğitim Merkezi olacak BAU, sertifika sınavlarını BUG organizasyonuyla yaparken, ilgili kursları da yeni endüstriler merkezi BAU IDEA üzerinden sağlayacak.

Bu sene 10. yılına giren GGJ'nin teması 'Transmission (İletim)' idi. Jammer diye adlandırılan 165 oyun tasarımcısı, görsel sanatçısı ve programcısı BAU Galata Kampüsü’nde 48 saat boyunca birlikte oyun geliştirdi. Ses tasarımcıları ve müzisyenlerin de katıldığı etkinlik sonunda 42 oyun üretildi ve globalgamejam.org sitesi üzerinden dünya ile paylaşıldı. Mobil oyunların dışında PC ve VR platformları için de oyunlar geliştirildi. İletim teması çok farklı şekillerde ele alındı. Last Chance, kız arkadaşına yanlışlık ile yolladığı mesajı yerine iletilmeden yakalama mücadelesine odaklanırken, Electrician karanlıkta kalmış evlere elektriği iletmek için bulmacalar ile devreleri tamamlama üzerine gitti.

Güven Çatak, etkinliğin bir yarışma olmadığını, herkesin ödülünün yeni tanıştığı insanlar ve onlarla birlikte ürettiği oyunlar olduğunu söyledi. Dünyadaki en büyük oyun geliştirme komünite etkinliği olan Global Game Jam, bu sene 109 ülkede 805 lokasyonda gerçekleşti.
   

Etiketler: Bahçeşehir Üniversitesi, bahçeşehir üniversitesi oyun laboratuvarı (BUG), bilgisayar oyunu, Global Game Jam

 

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