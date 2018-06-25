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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçim tebrikleri

Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarının açıklanmasıyla yabancı liderler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti.

Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğana seçim tebrikleri

25 Haziran 2018 10:34

Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarının açıklanmasıyla yurt dışında yaşayan Türkler sokaklara çıkarak kutlama yaptı. Dünya liderleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yayınladığı tebrik mesajında iki ülke arasındaki dostane ilişkinin daha da güçleneceğine ve iki ülkenin de bölgedeki sorunların çözülmesi için birlikte uygun bir zemin oluşturacağına inandığını söyledi. 

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, “Tebrik Ederiz” şeklinde Türkçe cümle kurarak yaptığı kutlama mesajında, tüm alanlarda stratejik müttefikliğin ve iş birliğinin devam etmesi temennisinde bulundu.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’deki seçimde sonuçların netleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak kutladı. 

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov da seçimlerdeki büyük başarısı dolayısıyla mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti. Kırgız lideri, “Tecrübeleriniz, ileri görüşlülüğünüz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik refahını daha da artıracağına ve uluslararası arenada otoritesini artıracağına inanıyorum. Zaferiniz vesilesiyle, Kırgızistan ve Türkiye halkları arasındaki yüzyıllık dostluğun ve ülkelerimiz arasındaki stratejik işbirliğinin niteliksel olarak yeni bir düzeye çıkacağına inanıyorum” dedi. 

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev gibi birçok devlet başkanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.


Ercan Kasap - Emir Abdurrahman Bulut - Ayperi Bekmırzayeva

Etiketler: recep tayyip erdoğan

 

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