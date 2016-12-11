İstanbul’da gerçekleşen bombalı terör saldırısına ilişkin Avrupa Birliği Yüksek Temsilci/Komisyon Başkan Yardımcısı Mogherini ile Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Komiser Hahn tarafından taziye dilekleri içeren bir açıklama yapıldı. Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, Yüksek Temsilci F. Mogherini, AP Türkiye Raportörü Kati Piri, Komiser C. Stylianides, Komiser J. Hahn, Komiser D. Avramapoulos, AB Komisyonu Uluslararası İşbirliği ve Kalınma Genel Müdürü S. Manservisi, AP ACRE/ECR Grubu, AP Üyesi Marietje Schaake, AP Üyesi Takis Hadjigeorgiou, AP Üyesi İlhan Kyuchyuk, sosyal medya üzerinden taziye mesajları iletti. NATO Genel Sekreteri Jens Stolenberg tarafından saldırıyı kınayan ve Türkiye ile dayanışma mesajı içeren bir açıklanma yayınlandı.

ALMANYA

Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından Twitter üzerinden paylaşılan mesajda, Şansölye Merkel’in, Cumhurbaşkanımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a taziye dileklerini ilettiği ifade edildi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in saldırıyı kınayan mesajı da, AFC Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yayınlandı.

İSPANYA

İspanya Dışişleri Bakanlığında AB’ye Üye ve Aday Ülkelerle İkili İlişkilerden Sorumlu Büyükelçi Viktoria Morera, Madrid Büyükelçimiz Ömer Önhon’u telefonla arayarak taziyelerini iletti. İspanya Hükümeti tarafından da saldırıyı kınayan ve taziye dileklerinde bulunan bir açıklama yapıldı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, Ciudadanos Partisi lideri Albert Rivera ve Temsilciler Meclisi Üçüncü Başkan Yardımcısı Rosa Romero, sosyal medya üzerinden yayınladıkları mesajlarda, saldırıyı kınadılar ve ülkemizle dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler.

IRAK

Irak Türkmen Cephesi Başkanı, Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mesajı iletti.

KATAR

Katar Emiri Şeyh Tamim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mesajı iletti. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından bir kınama açıklaması yapılarak, Katar’ın, Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğu ifade edildi.

KAZAKİSTAN

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mesajı iletti. Bahskeonu’nun taziye mesajı, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde de yayınlandı. Kazakistan Senatosu Başkanı Kasım-Jomart Tokayev tarafından Twitter hesabından taziye dileklerini içeren bir mesaj yayınlandı.

KUVEYT

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı iletti.

LİTVANYA

Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı iletti.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da saldırı kınandı, taziye dileklerinde bulunuldu ve Litvanya'nın Türkiye ile dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

PORTEKİZ

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı iletti. Bahsekonu’nun taziye mesajı Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde de yayınlandı.

RUSYA FEDERASYONU

Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı iletildi.

YUNANİSTAN

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi George Yennimatas, Atina Büyükelçisi Halit Çevik’i telefonla arayarak Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un talimatı üzerine aradığını, en derin taziyelerini dayanışma duygularıyla birlikte sunmak istediklerini ifade etti.

ABD

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren bir açıklama yayınlandı.

AVRUPA KONSEYİ

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ve AKPM Başkanı Agramunt tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren birer açıklama yapıldı. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'nin Basın Sözcüsü Daniel Holtgen “Twitter” üzerinden saldırıyı kınayan ve dayanışma mesajı içeren bir paylaşımda bulundu.

AVUSTURYA

Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Sebastian Kurz ve anılan Bakanlık Genel Sekreteri Büyükelçi Michael Linhart tarafından Twitter'da saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren mesajlar yayınlandı. Söz konusu mesajlar Avusturya Dışişleri Bakanlığının resmi twitter hesabından da paylaşıldı.

Avusturya Cumhurbaşkanlığına seçilen Alexander Van der Bellen “twitter” hesabından paylaştığı mesajda saldırıyı kınadı.

BAHREYN

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınadı ve taziye dileklerinde bulundu.

BM

BM Genel Sekreteri adına Sözcüsü tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren bir açıklama yayınlandı.

HİNDİSTAN

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dileklerinde bulunan bir açıklama yayınlandı.

KANADA

Dışişleri Bakanı Stéphane Dion’un "twitter" adresinden terör eyleminin kınandığı ve kurbanların ailelerine taziye dileklerinin iletildiği bir açıklama yayınladı.

MISIR

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan ve ülkemizle dayanışma ifadeleri içeren bir açıklama yapıldı.

ÜRDÜN

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed Momani tarafından yapılan açıklamada saldırı kınandı ve taziye dileklerinde bulunuldu.

YUNANİSTAN

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından terör eyleminin kınandığı ve taziye dileklerinin iletildiği bir açıklama yapıldı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter sitesinden de bir kınama mesajı yayınlandı.