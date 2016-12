Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul Beşiktaş’ta terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından Türkiye’ye taziye mesajı geldi. Taziye mesajı ileten ülkeler şöyle:

ABD

ABD Savunma Bakanı Ash Carter tarafından İstanbul’daki terör saldırısını kınayan bir yazılı açıklama yapılmıştır.

AFGANİSTAN

Cumhurbaşkanı Gani Sayın Kabil, Türkiye Büyükelçisini arayarak saldırıyı kınadığını belirtmiş ve taziye dilekleri ve selamlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmesini istemiştir.

ALMANYA

Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletmiştir. AFC Dışişleri Bakanı Dr. Frank-Walter Steinmeier, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na bir taziye mesajı iletmiştir. AFC İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

ANGOLA

Angola’nın Ankara’daki büyükelçiliğinden alınan notada terör saldırısı kınanmış ve taziye dileklerinde bulunulmuştur.

ARJANTİN

Arjantin’in Ankara’daki büyükelçiliğinden alınan notada terör saldırısı kınanmış ve taziye dileklerinde bulunulmuştur.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

AVUSTRALYA

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull’un ulusal ve uluslararası güvenlik konularından sorumlu Baş Danışmanı Greg Moriarty Sayin, Kanberra Büyükelçimizi telefonla arayarak Başbakan Turnbull adına taziye dileklerinde bulunmuş ve Turnbull’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir taziye mesajı göndermekte olduğunu belirtmiştir.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Bakan Çavuşoğlu’na muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

BELARUS

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

BM

UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap 11 Aralık tarihli bir mektup göndermiştir.

BM Türkiye Koordinatörü Pascale Moreau, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

BM MUKİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BM Mukim Koordinatörü Pascale Moreau tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Başbakan Binali Yıldıram’a ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına muhatap taziye mektupları gönderilmiştir.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Mladen Ivaniç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Bakir İzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

BULGARİSTAN

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir taziye mesajı göndermiştir.

Müstafi Başbakan Boyko Borisov’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap mektubu Sofya Büyükelçiliğimize e-posta yoluyla ulaştırılmıştır.

Bulgaristan Meclis Başkanı Tsetska Tsacheva, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Nadezhda Neynsky, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı, Başbakan Yıldırım’ı, Bakan Çavuşoğlu’nu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcısı Sotir Satsarov, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca’yı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi (DOST Partisi) adına Genel Başkan Lütvi Mestan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, TBMM Başkanı Kahraman’ı ve Başbakan Yıldırım’ı muhatap taziye mektupları göndermiştir.

BRUNEİ

Brunei Sultanı Haji Hassanal Bolkiah, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir. Bahse konu taziye mesajı Bruney Dışişleri ve Ticret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de yayınlanmıştır.

BURUNDİ

Burundi Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığını muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

CEZAYİR

Cezayir Mağrip İşleri, AFB ve AL Bakanı Abdelkader Messahel, Büyükelçilikte açılan taziye defterini imzalamıştır.

CİBUTİ

Cibuti’nin Ankara’daki büyükelçiliğinden alınan notada terör saldırısı kınanmış ve taziye dileklerinde bulunulmuştur.

ÇAD

Çad Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

ÇEKYA

Çekya Başbakanı Bohuslav Sobotka tarafından Başbakan Yıldırım’ı muhatap taziye mektubu gönderilmiştir.

Çekya Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek tarafından Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap taziye mektubu gönderilmiştir.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi tarafından Bakan Çavuşoğlu’na muhatap taziye mektubu gönderilmiştir.

D-8

D-8 Genel Sekreteri Musavi, Bakan Çavuşoğlu’na muhatap taziye mektubu göndermiştir.

DANİMARKA

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen tarafından Bakan Çavuşoğlu’na muhatap taziye mektubu gönderilmiştir.

ENDONEZYA

Dışişleri Bakanlığınca saldırıyı kınayan bir mesaj yayımlanmıştır.

ERİTRE

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

Eritre Dışişleri Bakanı Osman Saleh, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

ESTONYA

Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap taziye mektubu gönderilmiştir.

FİLİSTİN

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak taziyelerini bildirmiş, ülkemizde vuku bulan terör saldırısını kınayarak başsağlığı dilemiştir.

Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

FİNLANDİYA

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Başbakan Juha Sipila ve Dışişleri Bakanı Timo Soini birer taziye mektubu göndermişlerdir.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

FRANSA

Fransa Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Jean-Marc Ayrault, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

GABON

Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

GAMBİYA

Ankara’daki Gambiya İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından taziye içerikli bir nota iletilmiştir.

Gambiya Büyükelçiliğinden Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mektubu alınmıştır.

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

GAC Devlet Başkanı Jacob Zuma’nın ülkemizdeki saldırıyı kınayan taziye mesajı GAC Dışişleri Bakanlığınca yayımlanmıştır.

GÜNEY KORE

Güney Kore Dışişleri Bakanı, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

GÜNEY SUDAN

Güney Sudan Büyükelçiliği, taziye dileklerini belirten Dışişleri Bakanlığını muhatap bir nota göndermiştir.

GÜRCİSTAN

Gürcistan İçişleri Bakanı Giorgi Mghebrishvili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Davor Ivo Stier, Bakan Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletmiş ve bu telefon görüşmesine ilişkin olarak Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde bir basın açıklaması yayımlanmıştır. Bakan Stier ayrıca Bakan Çavuşoğlu’na bir taziye mesajı göndermiştir.

Hırvatistan Meclis Başkanı Bozo Petrov, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

HOLLANDA

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’i muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

IRAK

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı gönderilmiştir.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı, Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mesajı iletmiştir.

İNGİLTERE

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Avrupa Bakanı Alan Duncan, Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Ulusal Suç Ajansı (National Crime Agency) Başkanı Lynee Owens ve Londra Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Birimi Başkanı Mark Rowley, kınama ve başsağlığı açıklama ve sosyal medya mesajları paylaşmışlardır.

Başbakan Theresa May, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

İSPANYA

İspanya Kralı Felipe VI, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap taziye mesajı göndermiştir.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’a saldırıyı kınayan ve taziye dileklerini ileten bir telgraf göndermiştir.

İspanya Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Alfonso Dastis Quecedo tarafından Çavuşoğlu’nu muhatap taziye mektubu gönderilmiştir.

İspanya Dışişleri Bakanlığında AB’ye Üye ve Aday Ülkelerle İkili İlişkilerden Sorumlu Büyükelçi Viktoria Morera, Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon’u telefonla arayarak taziyelerini letmiştir.

İSRAİL

Knesset Sözcüsü Yuli Yoel Edelstein tarafından TBMM Başkanı Kahraman’ı muhatap taziye mektubu gönderilmiştir.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT)

İİT Genel Sekreteri Yousef Al Othaimeen tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap taziye ve dayanışma mektubu gönderilmiştir.

İSVEÇ

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Başbakan Yıldırım’a bir taziye mektubu yollamıştır.

İSVİÇRE

İsviçre Konfederasyon Başkanı Johann N. Schneider-Ammann'ın 10 Aralık tarihinde ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Başbakan Yıldırım’ı muhatap bir taziye mesajı göndermişlerdir.

İTALYA

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matterella tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap taziye mesajı gönderilmiştir.

JAPONYA

Japonya Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiş, ayrıca Japonya Dışişleri Bakanı da bir açıklama yapmıştır.

KAMERUN

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

KANADA

Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion telefonla Bakan Çavuşoğlu’nu arayarak taziyeleri iletmiştir.

KATAR

Katar Emiri Şeyh Tamim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mesajı iletmiştir.

KAZAKİSTAN

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir taziye mesajı iletilmiştir. Bahskeonu taziye mesajı Kazakistan Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde de yayınlanmıştır.

Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagıntayev tarafından Başbakan Yıldırım’ı muhatap taziye mesajı gönderilmiştir.

Kazakistan Parlamento Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatullin tarafından TBMM Başkanı Kahraman’ı muhatap taziye mesajı gönderilmiştir.

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir başsağlığı mesajı gönderdiğine ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden açıklama yapılmıştır.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

Kırgızistan Başbakanı Jeenbekov, Başbakan Yıldırım’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Abdyldaev tarafından Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap taziye mektubu gönderilmiştir.

Kırgızistan Meclis Başkanı C. Tursunbekov, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

KKTC

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

KONGO

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

KUVEYT

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir taziye mesajı iletmiştir.

Veliaht Prens Şeyh Nawaf ile Başbakan Şeyh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan’a birer taziye mesaj göndermişlerdir.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid El-Hamad El-Sabah, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

KUZEY KORE

Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Yüce Halk Asamblesi Prezidyumu Başkanı Kim Yong Nam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

KÜBA

Küba Devlet Başkanı Raul Castro Ruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

LİBYA

BMGS Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Martin Kobler tarafından Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap taziye mektubu gönderilmiştir.

Libya Büyükelçisi Abdurrazaq Mukhtar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap taziye mesajı gönderilmiştir.

LİTVANYA

Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir taziye mesajı iletmiştir.

Litvanya Başbakanlık resmi sitesi saldırıya ilişkin Başbakan vekili Algirdas Butkevicius’un taziyesini içeren bir açıklama yayınlamıştır.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius tarafından Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap taziye mektubu gönderilmiştir.

Litvanya Parlamentosu (Seimas) Başkanı Viktoras Pranckietis, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a bir taziye mektubu göndermiştir.

LÜBNAN

Lübnan Başbakanı Tammam Salam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

Adalet Bakanı Eşref Rifi, Adalet Bakanı Bozdağ’a bir taziye mesajı göndermiştir.

Ulusal Diyalog Partisi Başkanı Fouad Mahzoumi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Başbakan Yıldırım’a taziye mesajı göndermiştir.

LÜKSEMBURG

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Başbakan Yıldırım’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

MACARİSTAN

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mutahap taziye mesajı gönderilmiştir.

Macaristan Başbakanı Viktor Orbán tarafından Başbakan Yıldırım’ı muhatap taziye mesajı gönderilmiştir.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto tarafından Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap taziye mektubu gönderilmiştir.

MAKEDONYA

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

MEKSİKA

Meksika Musevi Topluluğu Merkez Komitesi üst düzey yöneticileri tarafından imzalanan bir taziye mektubu Büyükelçiliğe iletilmiştir.

MALEZYA

Malezya Başbakanı Dato’ Sri Najib, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

MOĞOLİSTAN

Moğolistan Başbakanı Erdenebat Jargaltulga, Başbakan Yıldırım’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

MOLDOVA

Moldova Cumhurbaşkanı Nicolae Timofti tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap taziye mesajı gönderilmiştir.

Seçilmiş Cumhurbaşkanı İgor Dodon tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap taziye mesajı gönderilmiştir.

Moldova Meclis Başkanı Andrian Candu, TBMM Başkanı Kahraman’ı muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Andrei Galbur tarafından Çavuşoğlu’nu muhatap taziye mesajı gönderilmiştir.

MORİTANYA MORİTANYA

Moritanya İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Abdel Aziz’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap taziye mesajı, Moritanya resmi Haber Ajansı “AMİ”’de yayımlanmıştır.

NAHÇIVAN

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı Vasif Talibov’un Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

NİJERYA

Nijerya’nın Ankara’daki Büyükelçiliğinden alınan Notada, terör saldırısı kınanmış ve taziye dileklerinde bulunulmuştur.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan Cumhuriyeti Seçilmiş Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap taziye mektubu gönderilmiştir.

PORTEKİZ

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir taziye mesajı iletilmiştir. Bahsekonu taziye mesajı Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde de yayınlanmıştır.

ROMANYA

Romanya Dışişleri Bakanı Lazar Comanescu tarafından Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap taziye mesajı gönderilmiştir.

RUSYA FEDERASYONU

Devlet Başkanı Putin tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Başbakan Medvedev tarafından Başbakan Yıldırım’ı muhatap taziye mesajları gönderilmiştir.

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

RF TATARİSTAN CUMHURİYETİ

RF Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, taziye mesajı gönderilmiştir.

SENEGAL

Senegal’in Ankara Büyükelçiliğinden taziye içerikli bir Nota alınmıştır.

SIRBİSTAN

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanoviç tarafından, İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye mektubu gönderilmiştir.

Çalışma, İstihdam, Gaziler ve Sosyal İşler Bakanı Aleksandar Vulin Belgrad Büyükelçiliğine muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

Sırbistan Ulusal Meclisi Halkla İlişkiler Birimi, Sırbistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Zoran Dragisic'in, Belgrad Büyükelçiliğimize ve TBMM Türkiye-Sırbistan Dostluk Grubu Başkanı Prof. Dr. Sayın Mustafa İsen'e yönelik taziye mesajları gönderdiğini bilgisini içeren bir basın açıklaması yayınlamıştır.

Sırbistan Halkın Partisi (SNP) lideri Nenad Popoviç, Büyükelçiliği muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

SİNGAPUR

Singapur Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı tarafından taziye mesajları gönderilmiştir.

SLOVAKYA

Slovakya Devlet Başkanı Andrej Kiska, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

SLOVENYA

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefonla arayarak taziyelerini iletmiş, bilahare bir taziye mesajı göndermiştir. Sloven Cumhurbaşkanı, twitter hesabından da sözkonusu telefon görüşmesine atıfta bulunarak taziyelerini sunmuştur. Ayrıca, konuya ilişkin olarak Slovenya Cumhurbaşkanlığı’nca bir basın açıklaması da yapılmıştır.

SURİYE ULUSAL KOALİSYONU BAŞKANI (SUKO)

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Anas Abdah, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na bir taziye mektubu göndermiştir.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Haber Ajansı'nın Arapça yayını tarafından geçilen haberlerde, terör saldırısı nedeniyle Kral Selman, Veliaht Prens Muhammed bin Naif ve Veliaht Vekili Prens Muhammed bin Selman’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajları gönderdikleri kaydedilmiştir.

TACİKİSTAN

Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

Tacikistan’ın Ankara’daki Büyükelçiliğinden alınan Notada, terör saldırısı kınanmış ve taziye dileklerinde bulunulmuştur.

TAYLAND

Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, Başbakan Yıldırım’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap taziye mesajı gönderilmiştir.

UGANDA

Ankara’daki Uganda Büyükelçiliği tarafından gönderilen Notada, taziye dileklerinde bulunulmuştur.

UKRAYNA

Ukrayna Meclis Başkanı Andriy Parubiy, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

ÜRDÜN

Ürdün Dışişleri Bakanı Naser Judeh Bakan Çavuşoğlu’nu arayarak taziyelerin bildirmiştir ve müteakiben bir taziye telegrafı göndermiştir.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed Momani tarafından yapılan açıklamada saldırı kınanmış ve taziye dileklerinde bulunulmuştur.

YUNANİSTAN

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde taziye dileklerini iletmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi George Yennimatas, Atina Büyükelçimiz Halit Çevik’i telefonla arayarak Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un talimatı üzerine aradığını, en derin taziyelerini dayanışma duygularıyla birlikte sunmak istediklerini ifade etmiştir.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Başbakan Yıldırım ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde taziye dileklerini iletmiştir.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre açıklama yapan ülke ve örgütler ise şunlar:

AB

Yüksek Temsilci/Komisyon Başkan Yardımcısı Mogherini ile Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Komiser Hahn tarafından taziye dilekleri içeren bir açıklama yapılmıştır.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, Yüksek Temsilci F. Mogherini, AP Türkiye Raportörü Kati Piri, Komiser C. Stylianides, Komiser J. Hahn, Komiser D. Avramapoulos, AB Komisyonu Uluslararası İşbirliği ve Kalınma Genel Müdürü S. Manservisi, AP ACRE/ECR Grubu, AP Üyesi Marietje Schaake, AP Üyesi Takis Hadjigeorgiou, AP Üyesi İlhan Kyuchyuk (Küçük) sosyal medya üzerinden taziye mesajları iletmiştir.

ABD

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren bir açıklama yayınlanmıştır.

Savunma Bakanı Ash Carter tarafından taziye dilekleri içeren bir açıklama yayınlanmıştır.

AFGANİSTAN

Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren bir açıklama yayınlanmıştır.

AFRİKA BİRLİĞİ

Afrika Birliği Komisyon Başkanı Nkosazana Dlamini Zuma, ülkemizde meydana gelen terör saldırısını kınayan bir basın açıklaması yapmıştır.

AGİT

AGİT Dönem Başkanı Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile Genel Sekreter Lamberto Zannier ortak basın açıklaması yayınlamışlardır.

AGİT Parlamenter Asamblesi Başkanı Christine Muttonen tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren bir açıklama yayınlanmıştır.

ALMANYA

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in saldırıyı kınayan mesajı, AFC Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yayınlanmıştır.

AP

Avrupa Parlamentosu Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşilleri Solu (GUE/NGL) Grubu tarafından İstanbul'da meydana gelen terör saldırılarına ilişkin olarak 12 Aralık tarihinde bir basın açıklaması yayımlanmıştır.

ARJANTİN

Arjantin Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan ve dayanışma mesajı içeren bir basın açıklaması yayınlanmıştır.



AVRUPA KONSEYİ

AK Genel Sekreteri Jagland ve AKPM Başkanı Agramunt tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren birer açıklama yapılmıştır.

AK Genel Sekreteri'nin Basın Sözcüsü Daniel Holtgen “twitter” üzerinden saldırıyı kınayan ve dayanışma mesajı içeren bir paylaşımda bulunmuştur.

AKPM Başkanı Pedro Agramun, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

AVUSTURYA

Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Sebastian Kurz ve anılan Bakanlık Genel Sekreteri Büyükelçi Michael Linhart tarafından “twitter”da saldırıyı kınayan ve teziye dilekleri içeren mesajlar yayınlanmıştır. Sözkonusu mesajlar Avusturya Dışişleri Bakanlığının resmi twitter hesabından da paylaşılmıştır.

Avusturya Cumhurbaşkanlığına seçilen Alexander Van der Bellen “twitter” hesabından paylaştığı mesajda saldırıyı kınamıştır.

AVUSTRALYA

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull’un twitter hesabından yaptığı ve sözkonusu korkak saldırıyı Hükümetinin kınadığını ve terörle mücadelede müttefikleri ile omuz omuza durduğunu belirttiği bir mesaj yayımlanmıştır.

BAHREYN

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırı kınanmış ve taziye dileklerinde bulunulmuştur.

BANGLADEŞ

Bangladeş Cemaat-I İslam Emiri (Genel Başkan) Maqbul Ahmed'in taziye açıklaması anılan parti tarafından Büyükelçiliğimize iletilmiştir.

BELÇİKA

Belçika Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren bir açıklama yayınlanmıştır.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders ayrıca twitter hesabından kınama ve taziye mesajı paylaşmıştır.

Belçika eski Başbakanı ve ana muhalefet Frankofon Sosyalist Parti Genel Başkanı Elio Di Rupo da yayınladığı Twitter mesajında taziye dileklerinde bulunmuştur.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınayan, taziye dilekleri ülkemizle dayanışma mesajı içeren bir açıklama yapmıştır.

BM

BM Genel Sekreteri adına Sözcüsü tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren bir açıklama yayınlanmıştır.

BM Güvenlik Konseyi tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren bir basın açıklaması yayınlanmıştır.

BM Genel Kurul Başkanı Peter Thomson 10 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen terör saldırısı ile, haftasonu Nijerya, Somali, Mısır ve Yemen'de gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin bir basın açıklaması yapmıştır.

BM DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ

BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren bir basın açıklaması yayınlanmıştır.

BOSNA HERSEK

BH Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç ülkemizle dayanışma içerikli bir Twitter mesajı yayınlamıştır.

CEZAYİR

Cezayir resmi haber ajansı APS’de çıkan bir haberde, Cezayir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, Cezayir’in ülkemizde gerçekleşen terör saldırısını kınadığına ilişkin bir açıklama yaptığı ve Bakanlık Sözcüsünün başsağlığı dileklerinde bulunduğu kaydedilmiştir.

ÇEKYA

Çekya Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren bir açıklama yayınlanmıştır.

Çekya Dışişleri Bakanı Zaoralek Lubomir Zaoralek terör saldırısını kınayan bir tweet paylaşmıştır.

ÇHC

ÇHC Dışişileri Bakanlığı sözcüsü 12 Aralık’taki olağan basın toplantısında saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştır.

D-8

D-8 Genel Sekreteri, Sayın Bakanımızı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

DANİMARKA

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren bir tweet paylaşmıştır.

ENDONEZYA

Endonezya Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklama ile İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını kınamıştır.

ESTONYA

Estonya Başbakanı Juri Ratas twitter hesabından saldırıyı kınayan ve destek mesajları içeren bir tweet paylaşmıştır.

Estonya Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada ise Dışişleri Bakanı Sven Mikser’in kınama ve taziye mesajına yer verilmiştir.

FİNLANDİYA

Başbakan Juha Sipila ve Dışişleri Bakanı Timo Soini tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren twitter mesajları yayınlanmıştır.

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault saldırıyı kınayan bir açıklamada bulunmuş, mütakiben Fransa Dışişleri Bakanlığı açıklamayı tamamlayan bir mesajı internet sayfasından yayımlamıştır.

Cumhurbaşkanı Hollande, Başbakan Bernard Caseneuve ve Cumhuriyetçiler Partisi Başkanı François Fillon ise sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunmuşlardır.

GÜNEY KORE

G. Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından taziye dileklerinde bulunulan bir açıklama yayınlanmıştır.

GUATEMALA

Guatemala Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan ve ülkemizle dayanışma mesajı içeren bir açıklama yayınlanmıştır.

GÜRCİSTAN

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili, Başbakan Giorgi Kvirikashvili ve Gürcistan Dışişleri Bakanlığı tarafından taziye mesajları yayınlanmıştır.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren bir açıklama yayınlanmıştır.

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı’nın twitter sayfasında da bir taziye mesajı yayımlanmıştır.

HİNDİSTAN

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dileklerinde bulunan bir açıklama yayınlanmıştır.

HONDURAS

Honduras Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan bir açıklama yayımlanmıştır.

IKBY

IKBY Başkanlığı ve Hükümeti tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dileklerinde bulunulan açıklamalar yayınlanmıştır.

IRAK

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Mutahidun Lideri Usame Nuceyfi tarafından resmi facebook sayfasında yayınlanan taziye mesajında saldırı kınanmıştır.

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi tarafından yayınlanan taziye mesajında saldırı kınanmıştır.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dileklerinde bulunan bir açıklama yayınlanmıştır.

İİT

İİT Genel Sekreterliğince, saldırıyı kınayan bir basın açıklaması yayımlanmıştır.

İNGİLTERE

Birleşik Krallık'taki Yahudi cemaatinin çatı örgütü konumunda bulunan "The Board of Deputies of British Jews" isimli kuruluş, internet sitesi ve sosyal medya platformlarından 12 Aralık’ta bir taziye mesajı yayımlamıştır.

İRAN

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dileklerinde bulunan bir açıklama yayınlanmıştır.

İRLANDA

İrlanda Dışişleri Bakanı Charles Flanagan tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dileklerinde bulunan bir açıklama yayınlanmıştır.

İSPANYA

İspanya Hükümeti tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dileklerinde bulunan bir açıklama yapılmıştır.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, Ciudadanos Partisi lideri Albert Rivera ve Temsilciler Meclisi Üçüncü Başkan Yardımcısı Rosa Romero, sosyal medya üzerinden yayınladıklar mesajlarda saldırıyı kınamışlar ve ülkemizle dayanışma içinde olduklarını ifade etmişlerdir.

İspanya Temsilciler Meclisi, Sosyalist Parti ve İspanya Ulusal Polis Teşkilatı resmi twitter hesaplarından saldırıyı kınayan mesajlar yayınlanmıştır.

Katalanya Özerk Yönetimi Dış ve Şeffaflık İşleri ve İlişkileri Bakanlığı ile yerel Bakan Raul Romeva tarafından saldırıyı kınayan “twitter” mesajları paylaşılmıştır.

Ciudadanos Partisi Genel Başkanı Albert Rivera tarafından Büyükelçiliğe bir taziye mesajı iletilmiştir.

İSRAİL

İsrail Cumhurbaşkanı Reuben Rivlin, Başbakan Benjamin Netanyahu ve İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh saldırıyı kınayan ve halkımıza başsağlığı dileyen mesajlar yayınlamıştır. İsrail’in Ankara Büyükelçiliği’nde bayrak yarıya indirilmiştir.

İsrail Başbakanı Netanyahu, haftalık Bakanlar Kurulu’nda yapmış olduğu açıklamada İstanbul’daki terör saldırısını kınadığını ifade etmiştir.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT)

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren bir basın açıklaması yayınlanmıştır.

İSVEÇ

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren bir twitter mesajı yayınlanmıştır.

İSVİÇRE

Federal Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter, Sayın Bakanımızı muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

İTALYA

İtalya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde kınama mesajı yayınlanmıştır.

İZLANDA

Izlanda Dışişleri Bakanı Lilja Alfredsdottir terör saldırısını kınayan bir tweet atmıştır.

JAPONYA

Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yasuhisa Kawamura terör saldırısını kınayan bir açıklama yapmıştır.

KANADA

Dışişleri Bakanı Stéphane Dion’un "twitter" adresinden terör eyleminin kınandığı ve kurbanların ailelerine taziye dileklerinin iletildiği bir açıklama yayınlanmıştır. Bahsekonu mesaj, Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın resmi “twitter” adresinden “retweet” edilmiştir.

Kanada'nın ülkemizdeki Büyükelçiliğine ait “twitter” hesabından yayınlanan mesajda, saldırı kınanmış ve taziye dileklerinde bulunulmuştur.

KATAR

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından bir kınama açıklaması yapılarak, Katar’ın, Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğu ifade edilmiştir.

KAZAKİSTAN

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Sayın Cumhurbaşkanımızı muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

Kazakistan Senatosu Başkanı Kasım-Jomart Tokayev tarafından şahsi twitter hesabında taziye dilekleri içeren bir mesaj yayınlanmıştır.

KKTC

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Sayın Cumhurbaşkanımızı muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

KKTC Başbakanı Sayın Hüseyin Özgürgün, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş, KKTC İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Evren, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu kınama ve başsağlığı mesajları yayımlamışlardır.

KOSOVA

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Meclis Başkanı Kadri Veseli, Başbakanı İsa Mustafa ve Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj tarafından twitter üzerinden taziye mesajları yayınlanmıştır.

Terör saldırısına ilişkin olarak Kosova Demokratik Türk Partisi tarafından da bir bildiri yayınlanmıştır.

LETONYA

Letonya Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren bir açıklama yayınlanmıştır.

Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis ve Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ‘twitter’ hesaplarından taziye mesajı paylaşmışlardır. Letonya Dışişleri Bakanlığı da, Rinkevics’in açıklamasını Twitter’da yinelemiş ve sitesinde bir açıklama yayınlamıştır.

LİTVANYA

Litvanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırı kınanmış, taziye dileklerinde bulunulmuş ve Litvanya'nın ülkemizle dayanışma içinde olduğu ifade edilmiştir.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius “twitter” hesabından bir taziye mesajı paylaşmıştır.

Litvanya Başbakanı Algirdas Butkevicius'un saldırıyı kınadığına, taziyelerini sunduğuna ve ülkemizle dayanışma içinde olunduğunu belirttiğine dair Başbakanlık internet sitesinde açıklama yayınlanmıştır.

LÜBNAN

Lübnan Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dileklerinde bulunulan bir açıklama yayınlanmıştır.

Atanmış Başbakan ve Gelecek Hareketi lideri Saad Hariri, İstanbul'da meydana gelen hain terör saldırısının terörizmin bütün insani ve dini değerlerden yoksun olduğunu bir kez daha kanıtladığını, uluslararası toplumun terörle mücadelede ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı dileklerini iletmiştir.

İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbulat, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mesaj göndererek, terör eylemini kınamış ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletmiştir.

Hizbullah, Mısır, Somali, Nijerya ve ülkemizde meydana gelen terör eylemlerini kınamıştır.

Lübnanlı Kuvvetler Partisi lideri Samir Geagea, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletmiştir.

Gelecek Hareketi Parlamento Grubu Başkanı eski Başbakan Fouad Siniora, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mesaj göndermiş, terörizmin "dini olmadığını" ifade etmiştir.

Lübnan Cumhuriyet Müftüsü Abdüllatif Deryan, ülkemizin güvenliği, istikrarı ve refahını tehdit eden patlamaları kınamış, bu eylemlerin teröristler tarafından yapıldığını, İslam ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını söylemiştir.

Şii din adamı Ali Fadlallah, saldırıyı kınamıştır.

Eski Başbakan Necip Mikati, ülkemiz ve Mısır'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınamıştır.

Özgür Nasseri Hareketi (Bağımsız), Mısır ve ülkemizde meydana gelen ve masum vatandaşları hedef alan terör eylemlerini kınamıştır.

LÜKSEMBURG

Lüksemburg Başbakanı Bettel twitter hesabından saldırıyı kınayan ve Türk halkına desteğini ifade eden bir mesaj yayınlamıştır.

MACARİSTAN

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı basın sözcüsü Tamas Menczer tarafından basına gönderilen açıklamaya ilişkin hükümetin resmi internet sitesinde çıkan haberde, Macaristan’ın terör saldırısını şiddetle kınadığı kaydedilmiştir.

MALEZYA

Malezya Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklama ile İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını kınamıştır.

MALTA

Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ve Malta Dışişleri Bakanı George Vella Twitter hesaplarından kınama ve taziye mesajları paylaşmışlardır.

MEDENİYETLER İTTİFAKI YÜKSEK TEMSİLCİSİ

Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi adına Sözcüsü tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dileklerinde bulunulan bir basın açıklaması yayınlanmıştır.

MISIR

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan ve ülkemizle dayanışma ifadeleri içeren bir açıklama yapılmıştır.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stolenberg tarafından saldırıyı kınayan ve ülkemizle dayanışma mesajı içeren bir açıklanma yayınlanmıştır. Adıgeçen ayrıca “twitter” hesabından yayınladığı mesajda saldırıyı kınamıştır.

NİKARAGUA

Nikaragua Cumhurbaşkanı Daniel Ortega Saavedra, Sayın Cumhurbaşkanımıza muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

NORVEÇ

Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende twitter hesabından taziyelerini sunan bir tweet atmıştır.

Norveç Büyükelçiliği’nden alınan bir Nota’da, Norveç Büyükelçisi Vegard Ellefsen’in saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına saldırı mahaline 15 Aralık tarihinde çiçek bırakacağı kaydedilmektedir.

PAKİSTAN

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan ve ülkemizle dayanışma mesajı içeren bir açıklama yayınlanmıştır.

PANAMA

Panama Dışişleri Bakanlığı tarafından 11 Aralık tarihinde bir basın açıklaması yayımlanmıştır.

PERU

Peru Dışişleri Bakanlığı tarafından 12 Aralık tarihinde, Peru Hükümeti'nin 10 Aralık tarihinde İstanbul'da meydana gelen terör saldırılarını kınadığı ifade eden bir mesaj yayımlamıştır.

POLONYA

Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan ve ülkemizle dayanışma mesajı içeren bir açıklama yayınlanmıştır.

RUSYA

Başbakan Medvedev’in Sayın Başbakanımıza taziye mesajını içeren Başbakanlık açıklaması yayınlanmıştır.

Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Gaynutdin tarafından saldırıyı kınayan bir taziye açıklaması yayınlanmıştır.

RF Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramzan Kadirov sosyal medya hesabından ülkemize başsağlığı dilemiştir.

St.Petersburg Valiliği Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Evgeniy Grigoriyev, St. Petersburg Başkonsolosumuzu telefonla arayarak saldırıyı kınadığını ifade etmiştir.

ROMANYA

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan resmi taziye açıklamaları yayınlanmıştır.

Savunma Bakanı Mihnea Motoc Facebook hesabından taziye mesajı paylaşmıştır.

Eski Başbakan Ponta paylaştığı twitter hesabından dayanışma mesajı paylaşmıştır.

SİNGAPUR

Singapur Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından saldırıyı kınayan bir taziye açıklaması yayınlanmıştır.

SLOVAKYA

Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslov Lajcak terör saldırısını kınayan bir tweet atmıştır.

SUDAN

Sudan Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında terörist saldırıyı kınayan bir mesaj yayımladığına dair bir haber Sudan Vision isimli gazete yer almıştır.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Dişişleri Bakanlığı resmi twitter hesabından kınama ve taziye mesajı yayınlanmıştır.

SURİYE MUHALEFETİ MÜZAKERE YÜKSEK KURULU

Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu bir taziye mesajı göndermiştir.

ÖZGÜR SURİYE ORDUSU

ÖSO tarafından taziye dilekleri içeren bir bildiri yayınlanmıştır.

TAYVAN

Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan bir basın açıklaması yayımlanmıştır.

TUNUS

Tunus Dışişleri Bakanlığı'nın resmi facebook sayfasında saldırıyı kınayan ve taziye dileklerinde bulunan bir açıklama yayınlanmıştır.

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Sayın Cumhurbaşkanımızı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Başbakanı Hroysman ve Dışişleri Bakanı Klimkin, İstanbul’da düzenlenen terör saldırısını kınayan Twitter mesajları yayımlamışlardır.

ÜRDÜN

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed Momani tarafından yapılan açıklamada saldırı kınanmış ve taziye dileklerinde bulunulmuştur.

VENEZUELA

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Noros tarafından Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasında taziye bildirisi yayınlanmıştır.

YUNANİSTAN

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından terör eyleminin kınandığı ve taziye dileklerinin iletildiği bir açıklama yapılmıştır. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı resmi “twitter” sitesinden de bir kınama mesajı yayınlanmıştır.

Anamuhalefet Yeni Demokrasi Partisi lideri Miçotakis tarafından bir açıklama yapılarak saldırı kınanmış ve taziye dilekleri iletilmiştir.

YEMEN

Yemen Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren bir açıklama yayınlanmıştır.

İlker Turak