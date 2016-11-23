Hedef, önce öğretmenlerin ardından öğrencilerin eğitim almasıyla birlikte hayata geçecek olan sosyal sorumluluk projeleri ile çevresinin ihtiyaçlarına duyarlı ve bunların çözümüne yönelik fikir üreten nesiller yetiştirmek. Tüm Uğur Okullarında hayata geçirilecek olan proje kapsamında uygulanacakların ilk ayağı öğretmen eğitimleri olarak belirlendi. 21-22 Kasım tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen eğitim programı toplam 30 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti.



Eğitime katılan öğretmenler, iki gün boyunca SosyalBen Akademi’nin uzman eğitmenlerince verilen sosyal proje eğitimlerine katıldılar. Uğur Okullarında sosyal sorumluluk bilinci aşılamak ve projeler hayata geçirmek için eğitim alan öğretmenler, kendi okullarındaki öğrencileriyle bir yıl boyunca atölye ve saha çalışmaları gerçekleştirecekler. Öğrencilere projelerini hayata geçirmelerinde Uğur Okulları öğretmenleri destek olurken, projenin sürdürülebilir olması için okullarda sosyal sorumluluk kulüplerinin oluşturulması teşvik edilecek.

“ÖĞRETMENLERİMİZ REHBERLİK EDECEK FAKAT ASIL İŞİ ÖĞRENCİLER YÜRÜTECEK”

İki gün boyunca verilen eğitimde öğretmenler ile buluşan Sosyalben Akademi’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Ece Çiftçi, “Vermiş olduğumuz danışmanlık çerçevesinde aslında yeni neslin dünyaya ve ait oldukları topluma karşı duyarlı olmalarını hedefliyoruz” dedi. Çiftçi aynı zamanda, “Bu noktada eğitim kurumları ile birlikte kurumsal firmalarla da işbirliği yapıyoruz. Bu iş birliğinin bir parçası olarak da Uğur Okulları ile bir ortaklığa başladık ve geçen sene öğrencilerle birlikte çalışmıştık. Bu sene de bu neslin aslında sadece sosyal sorumluluk zamanında değil Matematik ve Türkçe dersleri gibi bütün derslerinde de toplumsal faydayı güdebiliyor olması için öğretmenlerimize eğitim veriyoruz. İki gün boyunca sivil toplumu yorumluyor olacağız. Proje nasıl yazılır, nelere dikkat edilir ve bunu çocuğa sevdirebilir bir hale nasıl getirebilir gibi konuları paylaşacağız. Öğrenciler aslında toplumdan sorumlu olduğu zaman akademik başarısını pekiştiriyor. Bizler öğrencilere sadece Sosyalben kavramını değil aslında sosyal sorumlu olmayı öğreteceğiz. Tabi bunu yaparken öğrencilerin bu sorumluluğu seveceği hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü sevdikleri işlerde gerçekten çok iyi şeyler ortaya çıkıyor. O yüzden öğretmenlerimiz rehberlik edecek fakat asıl işi öğrenciler yürütecek” şeklinde konuştu.

“SORUMLULUK ALAN ÖĞRENCİLER DERSLERİNDE DAHA BAŞARILI OLUYOR”

Eğitim alan öğretmenlerden Beşiktaş Uğur Okulları Rehber Müdür Yardımcısı Enes Özer ise bu sorumluluğun öğrencilere katacağı çok şey olduğunu dile getirdi. Öğretmenler olarak da bu eğitimin akademik anlamda önemine değinen Enes Özer, “Burada öğretmenlerimiz hem bireysel hem de akademik anlamda kazanımlar sağlarken öğrenciler de bu akademik noktada bireysel noktada ve toplum faydası noktasında kendilerini geliştirecekler. Bizim bu bilinçle birlikte birebir öğrenci ile çalışmamız çok faydalı olacaktır. Çünkü öğretmenler öğrencileri daha iyi tanıyor. Başka bir kurumun çocukları tanıma süreciyle zamanı uzatmaktansa daha kısa zamanda öğrenciye daha hızlı ulaşım, daha hızlı bir çözüm bulmaya çalışacağız. Aynı zamanda bu tip etkinlikler öğrenciyi sorumluluk yetkisi de kazandırıyor. Sorumluluk sahibi öğrenci planlı çalışıyor ve planlı çalışan öğrenci yapması gereken şeyleri gerektiği zaman diliminde yaptığı için hem başarısı artıyor hem de gönüllülük faaliyetleri artıyor ve topluma faydalı bir birey olmuş oluyor” diye konuştu.