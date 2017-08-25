Dünyalar tatlısı Yunus Emre yardım bekliyor

Çerkezköy Bağlık Mahallesi Tarla Sokak’ta yaşayan emekli 55 yaşındaki Mustafa Düzgün ve ev hanımı 44 yaşındaki Fatma Düzgün’ün çocukları 2 yaşındaki Yunus Emre, sağ elinde ikisi birbirine yapışık 3 parmak, sol elinde 2 parmak ve sol kolu da sağ koluna göre 10 santimetre kısa olarak dünyaya geldi. Bunun üzerine Düzgün çifti çocuklarının tedavisi için hastane hastane gezdi. Bir sonuç alamayan aile, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedaviyi yarım bırakmak zorunda kaldı.

Hamilelik kontrolleri sırasında çocuğunun engelli olduğunu kendilerine söylenmediğini iddia eden anne Fatma Düzgün "Hastaneye doğum öncesinde devamlı gidiyordum. Kontrol altındaydım. Fakat bana engelli çocuğunuz olacak demediler. Hastaneye gittiğimde sizin daha büyük bir hastaneye, Çorlu’ya ya da Tekirdağ’a gitmeniz gerekiyor, doğumda buraya gelmeyeceksiniz dediler. Sancım geldi hastaneye gittik. Çerkezköy’de çocuğumun yan olarak geldiğini söylediler. Çorlu’ya gittik, film çektiler. Çocuğunuz normal, normal doğum yapabilirsiniz dediler. Maalesef benim istediğim dışında sezaryen ile doğum yaptırdılar. Hastanede ölümden döndüm. Çocuğumun engelli olduğunu söyleselerdi hazırlıklı olurdum. Doğduğunda fark ettik parmakları olmadığını. Bir de doğunca çocuğuma sağlıklı raporu verdiler" dedi.

Oğlunun tedavisinin İstanbul ya da Ankara’da yapılabileceğini belirten anne Düzgün, "Oğlumun yapışık olan parmağının ayrılmasını ve imkan varsa protez takılmasını istiyoruz. Maddi imkansızlıklar nedeniyle oğlumu İstanbul ya da Ankara’daki hastanelere götüremiyoruz. Sağlık Bakanlığından ve hayırsever vatandaşlardan bu konuda bize destek olmalarını istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

Kalın bağırsak kanseri tedavisi gördüğünü söyleyen baba Mustafa Düzgün ise "Kendim 5-6 aydır kemoterapi tedavisi görüyorum. Bayramdan sonra da ışın tedavisi göreceğim. Maddi imkanlarım yetersiz. Çocuğuma sağlam raporu çıktı. Çocuğumun tedavisini bile yaptıramıyorum. Çocuğumun parmaklarının birbirinden ayrılması gerekiyor ama ayırttıramıyoruz. Cerrahi operasyon yapılması gerekiyor" dedi.

Uğur Arslan