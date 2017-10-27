Dünyanın dört bir yanından bitkiler ‘Anadolu Arboretum’da buluştu

Kökeni Latince olan arboretum sözcüğü ‘ağaç’ anlamına gelen ‘-arbor’ ve ‘bitkilerin yetiştirildiği alan’ anlamına gelen ‘-etum’ sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşup, bitkilerin yetiştirilmesi için özel olarak düzenlenmiş bahçeler olarak anlamlandırılıyor. Arboretumlar, dünyanın birçok ülkesinde yüzlerce yıl önce planlanıp kurulurken Türkiye’de ise yeni yeni şekilleniyor. Eskişehir’de de böyle bir çalışmaya imza atan Anadolu Üniversitesi, ‘Anadolu Arboretum’un açılışını gerçekleştirdi. Toplam 5 bin metrekare alan içerisinde düzenlenen arboretumda, 53’ü Türkiye menşeili olmak üzere toplamda 92 farklı odunlu bitki bulunuyor. Ayrıca alanda, Himalaya Dağları’nın yanı sıra Uzak Doğu, Avrupa ve Asya’dan da bitkiler yer alıyor.

Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerinin bazı gösterilerle tanıtımını yaptığı açılışa; Eskişehir Vali Yardımcıları Aslan Avşarbey, Ali Muhiddin Varol, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yücel Güney, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı katıldı.

“Anadolu Arboretum dünyadaki bütün bitkileri temsil eden bir alan olacak”

Üç yıldır emek verilen bahçede Anadolu Arboretum’un açılışının yapıldığını belirten Rektör Gündoğan, “Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, şehrimizin içerisinde çok güzel, yeşil ve nezih bir alan. Biz de Anadolu Arboretum’u açarak buranın özellikle öğrencilerimize ve akademisyenlerimize bilimsel açıdan hizmet vermesini amaç edinen bir yer olmasını istedik. Burada 92 farklı çeşit ağaç ve odunsu bitki var. Tabii ki bu sayı şu an biraz az ama önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinden ağaçları buraya dikeceğiz” dedi.

“Şu anda toplamda 373 civarında bitkimiz var”

Anadolu Arboretum’un temelde üç amacı olduğunu söyleyen Rektör Gündoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunlardan biri bu bahçeyi, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin bilimsel amaçlı kullanımına açmak. İkincisi, sadece kendi öğrencilerimizi değil şehrimizdeki öğrencileri de düşünerek onların gözlem yapma ihtiyacını karşılamak. Özellikle ortaöğretim kurumlarından öğrencilerimizin buraya yoğun ziyaretler yapacağını düşünüyorum. Çocuklarımızın buraları görmesini, ağaçları tanımalarını istiyoruz. Gördüğünüz gibi bütün ağaçların kimlikleri yanına asıldı, kare kodlar da var. Dolayısıyla kolaylıkla ağaçlar hakkında bilgiye ulaşabilecekler. Üçüncü amacımız ise doğaya karşı farkındalığı arttırmak. Tabii bu süreçte üniversitemizin farklı birimlerinden birçok arkadaşımızın yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. Daha önce burası kapalı bir alandı ama şu anda öğrencilerimize ve personelimize açıldı. Öğrencilerimiz de buraya gelip, gezsinler; kampüsün içerisinde farklı bir ortamda bulunduklarını hissetsinler ama burayı korumaya dikkat etsinler. Şu anda toplam bitki sayısı 373 civarında. İlk etapta bu sayıyı 500’ün üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Burası 5-10 yıl içerisinde dünyadaki bütün bitkileri temsil eden ağaçların bulunduğu bir alan olmuş olacak. Ben hem üniversitemize hem de şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Anadolu Arboretum’un açılışının ardından heyet, alanı gezerek ağaçlar ve bitkiler hakkında bilgiler aldı.

Kadir Arslan - Mehmet Sıddık Yeşilırmak



