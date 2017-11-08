Dünyanın en borçlu ülkesi; ABD

Interpress’in Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerinden derlediği bilgilere göre, dünyadaki hükümetlerin toplam borcu 63 trilyon doları geçerken, Amerika Birleşik Devletleri’nin, 19 trilyon 940 milyar dolarla ilk sırada yer aldığı belirlendi. ABD’yi Japonya ve Çin takip ederken Türkiye’nin ise yaklaşık 230 milyar dolar borcu olduğu tespit edildi.

İkinci sırada Japonya var

Toplam 19 trilyon 940 milyar dolarla IMF Küresel Hükümet Borçları Liginin zirvesinde yer alan ABD’yi, 11 trilyon dolarla ikinci sırada yer alan Japonya takip ederken Çin hükümetinin toplam borcunun ise 5 trilyon doları bulduğu belirlendi. Japonya ve Çin’in borcunun çoğunluğunun yerel para biriminden ve kendi vatandaşlarına olan borçlardan oluştuğu görüldü. Dördüncü ve beşinci sırada ise sırasıyla 2 trilyon 454 milyon dolarla İtalya, 2 trilyon 375 milyon dolarla Fransa’nın yer aldığı anlaşıldı.

Türkiye’nin borcu milli gelire oranla yüzde 30’un altında

Öte yandan medyaya ekonomi ile ilgili yılbaşından bu yana 900 binden fazla haber yansırken, milli gelir oranına göre en fazla borçlu ülkenin yaklaşık yüzde 240 ile Japonya olduğu tespit edildi. Bu ülkeyi yüzde 181,6 ile Yunanistan, yüzde 148,7 ile Lübnan, yüzde 132,6 ile İtalya ve yüzde 130,3 ile Portekiz’in izlediği saptandı. Ülkemizde ise Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, Türkiye'nin, Eylül ayı sonu itibarıyla yaklaşık 230 milyar dolar olan merkezi yönetim borcu, milli gelire oranla yüzde 30'un altında bulunurken bu rakamın ise toplam küresel borçların yüzde 0,4'üne denk geldiği belirlendi.

