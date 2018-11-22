Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak iki hattan oluşan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemi, dünyanın en büyük yüzen platformu 'Pioneering Spirit' tarafından tamamlandı. Katamaran tipi ikiz gövdeye, 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Görevini tamamlayarak Karadeniz'den yola çıkan ve Marmara'ya doğru yol alan geminin geçişi için İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı. Dev Gemiye Boğaz'da 5 römorkör, 2 kıyı emniyet ve 1 sahil güvenlik botu eşlik etti. Geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi havadan görüntülendi.

Mustafa Biçer

