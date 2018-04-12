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Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi

Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi. Sultanahmet'te dev lale halısında 565 bin lale kullanıldı

Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi

12 Nisan 2018 09:34
Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Dünya’nın en büyük lale halisi motifi İstanbul’un en önemli simgelerinden Sultanahmet Meydanında görücüye çıktı. 565 Bin laleden oluşan 1734 metrekarelik lale halısı havadan çekilen görüntülerde kendine hayran bıraktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 13. İstanbul Lale Festivali kapsamında tüm şehri adeta laleye bürüdü. Festival kapsamında Şehrin önemli simgelerinden Sultanahmet Meydanı’nda sergilenmeye başlanan 565 Bin laleden oluşan Dünyanın en büyük lale halisi motifi İstanbulluların beğenisine sunuldu. Dev lale halısı İstanbul tarihi yarımada manzarası ile havadan çekilen görüntülerde kendine hayran bıraktı.

Görüntülerde eşsiz manzara eşliğinde lale halısının görüntüsü adeta mest etti. Lale halısı yapımı devam ederken de vatandaşların ilgi odağı olmuştu. Toplam 1.734 metrekare olan dev lale halısı rengarenk görüntüsü ile şehrin görüntüsüne renk kattı. Akşamleyin ise vinç yardımı ile sulanan dev lale halısı kartpostallık görüntüler oluşturdu. 

AHMET FARUK SARIKOÇ

 

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