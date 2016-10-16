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Dünyanın en büyük peribacası ziyaretçi akınına uğruyor

Kapadokya bölgesinde dünyanın en büyük peribacası olarak bilinen Uçhisar Kalesi turistlerin akınına uğruyor.

Dünyanın en büyük peribacası ziyaretçi akınına uğruyor

16 Ekim 2016 12:30


Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhiar kasabasında bulunan dünyanın en büyük peribacası konumunda olan Uçhisar Kalesi yerli ve yabancı turistlerin adeta akınına uğruyor. Hafta sonunda Türkiye’nin çeşitli illerinden Kapadokya bölgesini gezmeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden bir tanesi olan Uçhisar Kalesi büyük ilgi görüyor. Dünyanın en büyük peribacasına çıkarak Kapadokya'yı kuş bakışı izleme fırsatı bulan turistler bol bol hatıra fotoğrafı çektirmesi dikkatlerden kaçmadı. Dünyanın en büyük peribacasında oldukları için son derece heyecanlı bir o kadar da mutlu olduklarını ifade eden turistler, "Türkiye’nin hangi şehrinde yaşıyorsanız yaşayın ama muhakkak dünyanın en büyük peribacasını ziyaret edin" diye konuştular. 

Coşkun Sağlamdin

Etiketler: Kapadokya, peribacası, ziyaretçi akını


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