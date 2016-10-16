

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhiar kasabasında bulunan dünyanın en büyük peribacası konumunda olan Uçhisar Kalesi yerli ve yabancı turistlerin adeta akınına uğruyor. Hafta sonunda Türkiye’nin çeşitli illerinden Kapadokya bölgesini gezmeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden bir tanesi olan Uçhisar Kalesi büyük ilgi görüyor. Dünyanın en büyük peribacasına çıkarak Kapadokya'yı kuş bakışı izleme fırsatı bulan turistler bol bol hatıra fotoğrafı çektirmesi dikkatlerden kaçmadı. Dünyanın en büyük peribacasında oldukları için son derece heyecanlı bir o kadar da mutlu olduklarını ifade eden turistler, "Türkiye’nin hangi şehrinde yaşıyorsanız yaşayın ama muhakkak dünyanın en büyük peribacasını ziyaret edin" diye konuştular.

Coşkun Sağlamdin