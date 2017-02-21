Diğer
Kategoriler

Dünyanın en büyük turizmcileri Beyoğlu'nu gezdi

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 20 kişilik hosted buyer ekibini Beyoğlu'nda misafir etti. Misafirlerine Beyoğlu'nun turistik yerlerini gezdiren Demircan, Beyoğlu'nun turist çekmesi adına yapmış olduğu çalışmaları da anlattı.

Dünyanın en büyük turizmcileri Beyoğlunu gezdi

21 Şubat 2017 19:44
Dünyanın en büyük turizmcileri Beyoğlu'nu gezdi - Tıkla İzle

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 22-24 Şubat tarihlerinde Turkish Airlines isim sponsorluğunda, İstanbul Kongre Merkezi- ICC’de gerçekleşecek olan ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Sektörü Fuarına, destek verdi. Kongre öncesi İstanbul'da buluşan turizmcileri Beyoğlu'nda misafir eden Demircan, Turizmcilere özel Beyoğlu gezisi düzenleyerek Beyoğlu'nun güzel ve turistik yerlerini tanıttı. Turizmcilerle yakından ilgilenen Başkan Demircan, Beyoğlu'nun turistler tarafından yoğun ilgi görmesi adına yapmış olduğu çalışmaları anlattı. Tarihi Serkidoryan binasını, Emek Sinemasını ve Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesini gezen heyet, başkan Demircan'a teşekkür etti.

“Türkiye turizm konusunda iddialı bir ülke”

Beyoğlu'nun turizm açısından önemli bir nokta olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Türkiye turizm konusunda iddialı bir ülke. Özellikle İstanbul ve özellikle Beyoğlu, 45 bin yatağımızla 19 bin perakende sektörümüzle İstanbul’un kalbinde turizmle iç içe bir ilçeyiz. Dolayısıyla son bir yıl da yaşadığımız turizm konusundaki sorunları aşma konusunda ülkemizdeki bir çok kuruluş üzerinde düşeni yapmaya ve bu süreçte en değerli şey olan tanıtım ve davet mekanizmasını yürütmeyi hedefliyor. Ben bu anlamda bu organizasyonu yapan arkadaşlarımıza müteşekkirim. Onları Beyoğlu’nda ağırlama fırsatı bulduk. Beyoğlu deyince tarihi simgesel yapılardan olan Emek Sinemasında onları ağırladık. Çünkü bu organizasyonu yapan insanlar kendi ülkelerinden başka ülkelere kongre amaçlı organizasyonlar düzenliyorlar ve gittikleri yerde tarihi mekanlarda, bu tip yerlerde event yapmayı da düşünebilecekler. Yani çok iş hedefli, iş merkezli ve ülkemize turist taşıyacak ve ticari kapasitelerini arttıracak bu aktivitelere Beyoğlu’nun, İstanbul’un ve Türkiye’nin ihtiyacı var. Konuklarımızı ağırlamaktan mutluyuz. Bu organizasyonu yapan kardeşlerimize de müteşekkiriz” diye konuştu.
 

Etiketler: Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediyesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!